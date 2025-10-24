Не все убежища – это подвалы: в Киеве показали, как выглядит укрытие премиум-класса в ЖК (фото, видео)
Укрытие или лаунж-зона? Украинцы считают, что так должно быть везде
Не все укрытия Киева неприспособлены для пребывания с детьми. Но есть и достойные варианты. В сети активно обсуждают видео премиум-убежище в одном из киевских ЖК.
Что нужно знать
- Убежище расположено на -3 этаже ЖК Taryan Towers поразило украинцев условиями
- Это одна из самых дорогих ЖК Киева, аренда — от 100 тыс. грн/мес.
- Киевляне сравнивают его с собственными укрытиями
Речь идет о Taryan Towers. Официально сообщается, что оно находится на -3 этаже. Современная Shelter Zone оснащена "всем необходимым для удобного пребывания: детской зоной, кофемашиной, баром со снеками, запасом воды, стабильным Wi-Fi и санузлом".
Видео действительно впечатляет: большое пространство оборудовано зонами отдыха в креслах мешках и на диванах. Учитывая погоду, установлены обогреватели. Детское пространство также оборудовано ограждением вокруг.
В комментариях украинцы сравнивают укрытие с теми, что есть в их домах или теми, которыми они вынуждены пользоваться. "Так должно быть по всей Украине", — пишут пользователи.
Жилой комплекс Taryan Towers – 35-этажный трехсекционный небоскреб в Киеве. Две из трех секций введены в эксплуатацию в 2021 и 2023 годах.
Квартиры в нем стоят десятки миллионов, даже стоимость аренды немалая – более 100 тысяч грн за квартиру.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве построили два противорадиационных укрытия. Одно из них в Оболонском районе обошлось в 48 млн грн и выглядит не хуже укрытия в элитном ЖК.