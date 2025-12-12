Прокуратура требует арестовать 4 земельных участка на Подоле, где частная фирма уничтожает культурное наследие. Ответственным светит до 3-х лет

Речь идет об участках, на которых есть памятники археологии

Подольская прокуратура города Киева открыла уголовное производство и подала ходатайство о наложении ареста на 4 земельных участка, на которых проводит или планирует проводить работы ООО "Днепр-2002".

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора по запросу "Телеграфа".

На одном из участков (переулок Ромский, 3), напомним, компанией "Днепр-2002" уже было разрушено историческое здание Полицейского участка 1902 года. А на других (по ул.Кирилловской, 13, буквы Г, Д, Е) продолжаются земляные работы, разоряющие культурный слой Подола, который является памятником археологии.

Ответ Офиса генпрокурора "Телеграфу"

Как отмечается в ответе Офиса генпрокурора, арест участков (кадастровые номера 8000000000:85:321:0007, 8000000000:85:321:0004, 8000000000:85:321:003 8000000000:85:321:0015) планируется осуществить в рамках свежего уголовного производства — №42025102070000152 от 04.12.2025. Оно открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 298 УК (преднамеренное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей). Ответственность – от штрафов до 3 лет ограничения свободы.

"Процессуальным руководителем в указанном уголовном производстве подано в суд ходатайство о наложении ареста на вышеупомянутые земельные участки путем запрета их отчуждения (регистрации, перерегистрации), распоряжения и использования указанным имуществом, в том числе путем запрета проведения любых строительных работ. Указанное ходатайство сейчас находится на рассмотрении в Подольском районном суде города Киева", — сообщили в Офисе генпрокурора.

В ответе также отмечается, что по одному из упомянутых участков — №8000000000:85:321:0004, прокуратурой еще в июне 2025 года инициирован судебный иск о ее возвращении в государственную собственность. Дело находится на рассмотрении апелляционной инстанции. Если прокуратуре удастся убедить суд своими аргументами, не исключено, что будут инициированы аналогичные иски по другим участкам.

Заметим, что 11 декабря 2025 года стало известно, что Департамент охраны культурного наследия КГГА выдал предписание о прекращении строительных работ на Подоле. Как отметили в департаменте, инспекция обнаружила проведение несогласованных земельных работ, строительство бетонных плит и строительство подпорной стены на Подоле по адресу: переулок Цимлянский, 3.

Как писал "Телеграф", владельцем компании "Днепр-2002", которая снесла исторический Полицейский участок и раскапывает экскаваторами бесценный с археологической точки зрения культурный слой Подола, через ООО "Допомога-І" есть Герман Фисталь.

Кроме строительных скандалов, Фисталь также причастен к ряду сделок с медицинской техникой. В июне 2025 года НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, "наживавшейся на закупках медицинского оборудования для онкобольных". Подозрение вручили и Герману Фисталю. Но через несколько дней суд разрешил ему внести залог в 200 млн грн.