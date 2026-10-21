Россия ударила по Киеву баллистикой: что известно
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Откуда запустили ракеты
Вечером 21 октября в Киеве прогремели взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил об атаке баллистическими ракетами и призвал жителей находиться в укрытиях.
По данным мониторинговых каналов, в направлении города двигались четыре баллистические цели. Информация о типе ракет и последствиях атаки уточняется.
Обновлено в 22:32: По данным КГВА, в Днепровском районе в результате вражеского удара повреждены частные жилые дома. На другой локации повреждена АЗС. По предварительной информации, есть пострадавшие.
"Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!" – написал городской голова.
Откуда запустили ракеты
Telegram-канал "Николаевский Ванёк" сообщил, что ракеты запустили из Брянской области России. Также сообщалось, что проблем с предупреждением об угрозе сейчас нет.
Какие районы могли оказаться под угрозой
В сообщениях мониторинговых каналов упоминались Троещина, Печерск, Дарница и Выдубичи. Информация о возможных попаданиях и последствиях атаки уточняется.
Угроза баллистического удара на момент публикации оставалась актуальной. Жителям столицы следует находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
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