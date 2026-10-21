Росія вдарила по Києву балістикою: що відомо
- Автор
-
- Дата публікації
-
Звідки запустили ракети
Увечері 21 жовтня в Києві пролунали вибухи. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про атаку балістикою та закликав мешканців перебувати в укриттях.
За даними моніторингових каналів, у напрямку міста рухалися чотири балістичні цілі. Інформація про тип ракет та наслідки атаки уточнюється.
Оновлено 22:58: Віталій Кличко повідомив про влучання в будівлю СТО та приватний житловий будинок у Дніпровському районі столиці. Крім того, уламки влучили ще в один приватний будинок, під завалами якого можуть перебувати люди.
На іншій локації цього ж району уламки впали біля АЗС. Екстрені служби прямують на місця подій. За останніми даними, у Дніпровському районі є одна постраждала. Медики госпіталізували її.
Раніше в КМВА повідомляли про пошкодження приватних житлових будинків та АЗС унаслідок ворожого удару.
"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!" — написав міський голова.
Звідки запустили ракети
Telegram-канал "Николаевский Ванёк" повідомив, що ракети запустили з Брянської області Росії. Також повідомлялося, що проблем із попередженням про загрозу наразі немає.
Які райони могли опинитися під загрозою
У повідомленнях моніторингових каналів згадувалися Троєщина, Печерськ, Дарниця та Видубичі. Інформація про можливі влучання та наслідки атаки уточнюється.
Загроза балістичного удару на момент повідомлень залишалася актуальною. Мешканцям столиці слід перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Новина оновлюється…
Раніше "Телеграф" розповідав, що США відновили обмін розвідданими з Україною.