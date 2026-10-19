Россия убила детей и женщин в Новой Водолаге. Чем этот город заинтересовал врага

Беспилотник врага попал место, где находились семьи с детьми

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Вечером 19 октября россияне нанесли удар беспилотником по центральному парку Новой Водолаги в Харьковской области. В результате атаки погибли 6 человек, среди них трое детей, ранения получили 15 человек, семеро из которых — дети.

Об этом сообщают ГСЧС Украины и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. Отмечается, что это целенаправленная атака на гражданских женщин и детей.

В ГСЧС указали, что оккупанты беспилотником ударили по центральному парку Новой Водолаги. В этот момент там было много людей, в том числе семей с детьми.

"К сожалению, погибли две женщины и младенец, находившийся в детской коляске. По меньшей мере 14 человек ранены, среди них семеро детей. Очередной российский удар по гражданским. Атака по детям, которая не имела никакого военного смысла", — говорится в сообщении.

Беспилотник врага попал в центральный парк поселка

В результате удара погибли маленькие дети

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество раненых возросло до 15 человек. Среди них 7 детей.

"До 15 человек возросло количество пострадавших в Новой Водолаге. 7 из них — это дети. Медики всем оказывают необходимую помощь. В частности, реанимационные бригады перевозят раненых в больницы Харькова", — написал Синегубов.

Позже он уточнил, что количество жертв российского удара возросло. Погибли 6 человек, среди них 3 ребенка.

"К сожалению, до 6 человек возросло количество жертв российских обстрелов в Новой Водолаге. Среди погибших — трое детей. Выражаю искренние соболезнования семьям", — говорится в сообщении.

Россияне снова ударили по гражданским

Где находится Новая Водолага

Поселок городского типа Новая Водолага находится на берегу реки Ольховатка. К поселку примыкает село Просяное. Рядом проходит автомобильная дорога М18(E105). Через поселок проходят автомобильная дорога Т 1901 и железная дорога (станция Водолага).

Расстояние до города Харьков – 45 км, до Старой Водолаги – 8 км. В Харьков каждый час, а в пиковые часы и чаще, курсируют пригородные электропоезда.

Почему россияне атаковали этот населенный пункт?

Мотивы очередного военного преступления россиян угадать сложно. На территории Новой Водолаги нет больших военных или промышленных объектов.

Там, в частности, расположен Нововодолажский комбинат "Стройдеталь". Производственный кооператив, специализирующийся на строительных материалах и деталях.

А также Новоселовский горно-обогатительный комбинат (Новоселевский ГОК) – комплексное горное предприятие по добыче кварцевых песков из сухого и обводненного горизонтов.

Стелла на въезде в Новоселовский горно-обогатительный комбинат. Фото Википедия

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