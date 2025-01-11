Житель Кривого Рога украл у соседа перфоратор: как его наказали

Ранее он уже был судим

Суд в городе Кривой Рог вынес приговор мужчине, укравшему у соседа перфоратор. Это произошло в сентябре 2024 года.

Как стало известно из реестра судебных решений, житель Кривого Рога вышел на улицу с инструментами – перфоратором и шуруповертом. Однако ему понадобилось ненадолго вернуться домой и он попросил соседа присмотреть за инструментом, оставив его на скамейке у подъезда.

Однако тот решил присвоить его. Мужчина убежал с имуществом соседа и распорядился им по своему усмотрению. Стоимость перфоратора — 3 567 гривен, а шуруповерта — 2 967. Мужчина холост, не содержит детей и ранее уже был судим дважды.

Обвиняемый признал свою вину и заключил соглашение об этом с прокурором. Его "искреннее раскаяние" суд учел как смягчающее обстоятельство. Суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.185 УК Украины и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. На основании ст.75 УК Украины обвиняемого освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. Таким образом, укравший инструмент попадет за решетку на 5 лет, если в течение года вновь совершит уголовное правонарушение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как суд наказал мужчину, который похитил генератор. Он стащил прибор из киоска "Шаурма" на улице Михаила Драгоманова в Киеве.