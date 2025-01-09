Сколько дают за побег из воинской части: мужчина во Львовской области услышал приговор

Он имел предварительную судимость

Яворовский районный суд Львовской области принял решение по делу жителя Харьковской области, который ушел в СОЧ (самовольное оставление части) и отсутствовал на службе полгода. В качестве наказания мужчина получил 6 лет лишения свободы.

Об этом сообщается в приговоре суда на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Как установило следствие, Александр Ч. служил в одной из бригад ВСУ, он был призван по мобилизации.

В мае 2024 года военнослужащий самовольно покинул часть и проводил время по своему усмотрению до 21 ноября, когда его задержали правоохранители. Он получил уведомление о подозрении по ч. 5 ст. 407 УК (СОЧ в условиях военного положения).

Мужчина признал свою вину и заключил соответствующее соглашение с прокурором. При этом стало известно, что ранее он уже был судим. Судья Наталья Швед признала подсудимого виновным в самовольном уходе из части в условиях военного положения и назначила ему 5 лет лишения свободы. К наказанию по данному приговору частично присоединили неотбытое наказание по предыдущему приговору. Суд окончательно назначил Александру Ч. 6 лет лишения свободы. Приговор можно оспорить путем апелляции.

Как сообщал "Телеграф", начальник управления предотвращения совершения, выявления и пресечения правонарушений – заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ полковник Александр Гринчук в начале декабря заявил, что количество военнослужащих, решивших вернуться на службу в Вооруженных Силах Украины после первого самовольного ухода из части (СОЧ), растет. Он рассказал, с чем это связано.