Не только символ города, но и рекордсмен Европы: как выглядят необычные часы в Кривом Роге

Ежегодно часы "переодевают" три раза

В Кривом Роге, где недавно произошло ужасное ДТП, находится необычная достопримечательность — цветочные часы. Этот красочный объект давно стал символом города, а также отличился своими крупными габаритами среди всей Европы.

"Телеграф" решил показать необычные часы Кривого Рога, которые были открыты к празднованию 20-й годовщины Дня независимости Украины. Мы узнали, в чем их уникальность.

Как выглядят цветочные часы в Кривом Роге

Необычные часы, которые расположены на территории Парка Героев, в 2011 году были признаны рекордом Украины. Но на данный момент они остаются и самыми крупнейшими в Европе, хотя ранее их можно было считать самыми крупными во всем мире, но затем лидерство перешло цветочным часам в Сурате (Индия).

Цветочные часы в Кривом Роге признаны самыми крупными в Европе

Эта достопримечательность давно стала символом Кривого Рога. При чем уникальность часов не только в их размере, но в технологическом решении объекта. Для конструкции использовали систему орошения, вмонтированную в минутную стрелку, а также систему инфракрасного излучения, которая позволяет растения цвести в холодное время года.

Цветочные часы в Кривом Роге с высоты

Диаметр циферблата составляет 22 метра, длина часовой стрелки – 8, а минутной – 12,5 метра. Каждый год их "переодевают" трижды: весной ко Дню города, в августе ко Дню Независимости и зимой к Новому году. Для орнамента используют более чем 22 тысячи вазонов живых цветов: петуний, бегоний, колеусов, цинерарий.

Цветочные часы обладают уникальной системой

Цветочные часы стали символом города

Ночью достопримечательность подсвечивают сотнями фонариков. Под ними находится видеогалерея городского краеведческого музея.

Ночью часы подсвечивают фонариками

Цветочные часы

"Телеграф" писал ранее, где находится самый маленький город Украины. Он имеет многовековую историю и уникальное культурное наследие.