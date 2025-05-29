Не только символ города, но и рекордсмен Европы: как выглядят необычные часы в Кривом Роге
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Ежегодно часы "переодевают" три раза
В Кривом Роге, где недавно произошло ужасное ДТП, находится необычная достопримечательность — цветочные часы. Этот красочный объект давно стал символом города, а также отличился своими крупными габаритами среди всей Европы.
"Телеграф" решил показать необычные часы Кривого Рога, которые были открыты к празднованию 20-й годовщины Дня независимости Украины. Мы узнали, в чем их уникальность.
Как выглядят цветочные часы в Кривом Роге
Необычные часы, которые расположены на территории Парка Героев, в 2011 году были признаны рекордом Украины. Но на данный момент они остаются и самыми крупнейшими в Европе, хотя ранее их можно было считать самыми крупными во всем мире, но затем лидерство перешло цветочным часам в Сурате (Индия).
Эта достопримечательность давно стала символом Кривого Рога. При чем уникальность часов не только в их размере, но в технологическом решении объекта. Для конструкции использовали систему орошения, вмонтированную в минутную стрелку, а также систему инфракрасного излучения, которая позволяет растения цвести в холодное время года.
Диаметр циферблата составляет 22 метра, длина часовой стрелки – 8, а минутной – 12,5 метра. Каждый год их "переодевают" трижды: весной ко Дню города, в августе ко Дню Независимости и зимой к Новому году. Для орнамента используют более чем 22 тысячи вазонов живых цветов: петуний, бегоний, колеусов, цинерарий.
Ночью достопримечательность подсвечивают сотнями фонариков. Под ними находится видеогалерея городского краеведческого музея.
"Телеграф" писал ранее, где находится самый маленький город Украины. Он имеет многовековую историю и уникальное культурное наследие.