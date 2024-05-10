Устроил драку на Евровидении? Участие исполнителя хита Europapa из Нидерландов приостановлено

Организаторы конкурса ведут расследование

Представитель на Евровидении 2024, популярный рэпер Йост Кляйн из Нидерландов, песня которого Europapa стала рекордсменом конкурса этого года, попал в скандал. Участие страны было приостановлено организаторами песенного мероприятия.

Об этом официально сообщили на странице Евровидения в соцсети. "Участие Нидерландцев в Евровидении-2024 сейчас приостановлено", — говорится в посту.

Неожиданный скандал произошел сегодня 10 мая во время генеральной репетиции, пишет escbeat. Певец Йост Кляйн собирался выйти на сцену под номером "5", однако по неизвестной причине Кляйну пришлось пропустить официальную репетицию. После небольшого технического перерыва съемочная группа убрала со сцены реквизит голландского номера.

Точные подробности не уточняются. Похоже, что EBU не позволяет Нидерландам выйти на сцену до завершения расследования. Генеральные репетиции прошли с участием только 25 стран, включая Украину.

Вероятная причина отстранения Нидерландов

Как сообщает bbc, участие Израиля в Евровидении в этом году стало источником разногласий на фоне роста числа смертей среди гражданского населения и ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа, а также в принимающем конкурс шведском городе Мальме проходят пропалестинские протесты.

На прес-сконференции Евровидение в четверг представительницу Израиля Эден Голан спросили: "Думали ли вы когда-нибудь, что, находясь здесь, вы несете риск и опасность для других участников и публики?". Когда модератор сказал израильской певице, что ей необязательно отвечать на вопросы, голландец Йост Кляйн вмешался: "Почему бы и нет?".

Также в комментариях некоторые еврофаны отписали, что ситуация с отстранением Нидерландов может быть связана с потасовкой Йоста Кляйна с журналистом/фотографом из Швеции.

Напомним, что представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil прошли в финал Евровидения 2024, который состоится в субботу, 11 мая. Прямой эфир можно будет смотреть онлайн на разных платформах. Украина будет выступать под номером "2". Соперников у нас в этом году немало, а именно представители из 25 стран.