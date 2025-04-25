Украинка в супермаркете нашла подозрительную свеклу. Что с ней не так (видео)

Женщина проверила всего один показатель

В одном из украинских супермаркетов украинка приобрела мытую свеклу с превышенным содержанием нитратов. Их количество было столь велико, что прибор показал максимальное значение.

Об этом свидетельствует видео блогерша Натальи в Tik Tok. По ее словам, корнеплод она купила в ближайшем АТБ.

"Сейчас проверим содержание нитратов в свекле из АТБ. Норма 1400 мг/кг, а прибор показывает 9999 единиц", — говорится в видео.

Женщина говорит, что один из купленных овощей показал максимально возможное значение прибора, а второй – 4 800 единиц. То есть превышение нормы в три и более раза. Украинка заметила, что покупала именно мытую свеклу.

В комментариях мнения пользователей разделились, кто-то писал, что прибор показывает неправильно и ему доверять нельзя. А кто-то отмечал, что в магазинах и супермаркетах лучше не покупать никакие овощи и фрукты, как на рынке домашнее и без химии.

Заметим, что во время обработки овощей определенная часть нитратов из них выходит. К примеру, варка свеклы снизит их содержание на 40%, приготовление на пару – на 10%.

Напомним, недавно в Киеве в супермаркете продавали вонючий фрукт. Уже известно сколько он стоит и чем пахнет.

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