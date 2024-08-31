Пилоты, с праздником! Красочные картинки и открытки с Днем авиации 2025

Отправьте знакомым летчикам поздравления в этот день

Каждый год в последнюю субботу августа Украина отмечает День авиации — праздник тех, кто служит стране в небе: пилотов и работников авиационной отрасли. Не забудьте поздравить авиаторов с их профессиональным днем!

Украинская авиация мужественно проявила себя за время войны, начатой Россией. Нашим пилотам истребителей удается мастерски попадать во враждебные цели. В то же время многие военные летчики отдали свои жизни, защищая родину. Десятки из них стали Героями Украины посмертно. О них важно помнить, потому что благодаря таким людям страна выстояла, а мы можем продолжать жить.

К празднику "Телеграф" подготовил подборку оригинальных открыток ко Дню авиации Украины. Яркие картинки станут отличным способом выразить благодарность летчикам и сотрудникам авиационной отрасли за их труд. Им будет приятно получить поздравления с профессиональным праздником.

