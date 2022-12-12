Укр

Гадания на Андрея: четыре способа узнать имя своего суженого

Галина Струс
Согласно новому церковному календарю День Андрея Первозванного отмечается 30 ноября. Однако, многие отмечают по старому стилю — 13 декабря. В народе верят, что ночь перед праздником волшебная, и в это время можно предсказать свою судьбу. Поэтому ближе к вечеру 12-го декабря девушки собираются и гадают на судьбу, любовь и суженого.

Таролог miss.tarro78, поделилась подборкой классных и очень простых способов, как узнать свою судьбу, которые можно выполнить в современных условиях. Вам не понадобиться ничего сверхъестественного, лишь искреннее желание узнать имя своего будущего супруга.

Гадание на имя суженого в ночь на Андрея 13 декабря

  • В ночь с 12 на 13 декабря возьмите несколько луковиц, на каждой напишите имя парня, и поместите луковицы в воду. Какая луковица первая прорастет, от того и ждите приглашения замуж.
  • На Андрея нужно выбежать на улицу, остановить первого встречного и спросить его имя. Верят, что такое имя будет и у будущего мужа.
  • В ночь на 13 декабря положите под подушку мешочек с написанными на отдельных бумажках мужскими именами (11 имен пишите по своему усмотрению, а одну бумажку оставьте пустой). Утром вытащите одну из бумажек. Какое имя представится – так и будут звать будущего мужа. Если же досталась пустая бумажка, это значит, что имя суженого пока останется тайной.
  • В миску налейте воды, а на краях сосуда закрепите куски бумаги с именами. На середину воды пустите зажженную свечу в челноке из ореховой скорлупы и ждите, пока она не приплывет к одному из краев с мужским именем. Тот и станет вашим женихом.

