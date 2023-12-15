День працівників суду в Україні: красиві привітання у листівках та віршах

Привітайте колегу, друга чи близьку людину зі святом

У понеділок, 15 грудня, в Україні традиційно відзначають професійне свято – День працівників суду. Його було офіційно засновано 8 грудня 2000 року під час президентства Леоніда Кучми.

Сьогодні вітають співробітників Конституційного Суду, Арбітражних Судів, а також Верховного Суду України. "Телеграф" підготував красиві листівки до Дня працівників суду України та вірші, щоб цей день був світлішим.

Праця цих людей дуже важлива, бо судді мають захищати права та свободи громадян України, незалежно від статі, віку, релігійних чи політичних поглядів.

Працівники суду стоять на сторожі порядку

Судді оберігають наш спокій

Бути суддею - нелегка справа

Об'єктивність та чесність - важливі чесноти для судді

Вірним бути завжди Феміді

Почуття в справу не впускати,

Не вважати долю планидою,

Вигод низьких не шукати,

І в побуті, і на засіданнях

Справедливим бути завжди -

З Днем працівника суду!

***

Ніхто не хоче потрапляти у суди,

Суддівські вироки бувають дуже строгі,

Але закон країни для усіх один,

Й робити цю роботу треба комусь!

Працівників суду сьогодні ми вітаєм,

І щастя та здоров’я їм бажаєм.

Щоб кодекс був для всіх єдиний,

І суд завжди був справедливий!

***

Непідкупний, мудрий, чесний!

Всі епітети тобі.

Ти суддя, такий відомий!

Ти — гарант в моїм житті!

Нагадаємо, що Різдво за новим церковним календарем не за горами. "Телеграф" розповідав, які традиції та звичаї є на Святвечір і на Різдво Христове.