Маленькая девочка, победившая рак, обратилась к Кейт Миддлтон (фото)

В свое время Кейт Миддлтон поддерживала девочку, сражавшуюся за свою жизнь

Юная подруга Кейт Миддлтон – Мила Снеддон – обратилась к принцессе Уэльской после того, как Кейт рассказала об онкологии и начале лечения химиотерапией. Дело в том, что ребенок также страдал тяжелой болезнью, в четырехлетнем возрасте девочка имела острый лимфобластный лейкоз, но она поборола недуг и сейчас полностью здорова.

В течение лечения Кейт поддерживала девочку, а теперь они поменялись ролями и ребенок решил подбодрить Миддлтон. Мама Милы – Линда Снеддон – по просьбе Милы разместила в X обращение к британской королевской семье.

Мама Милы обратилась к королевской семье

Вскоре мама с дочерью отвечали на вопросы журналистов. "Мы выражаем нашу любовь, поддержку и наилучшие пожелания Уильяму, Джорджу, Шарлотте и Луи, а также желаем Кэтрин мирного и быстрого выздоровления", — высказалась Линда.

Мила в интервью британскому изданию выразила оптимизм: "Она будет храброй, потому что я была храброй, и она будет бороться с этим, как и я".

Мать Милы подчеркнула, что ситуация с Кейт Миддлтон является примером того, что рак не учитывает статус или жизненный путь человека, он специально не выбирает и никого не жалеет.

"Для рака нет разницы, он может поразить любого. Мы желаем ей мирного и быстрого выздоровления. Заявление Кейт появилось на двухлетнюю годовщину ремиссии Милы. Мила обратилась ко мне и сказала, что хочет отправить Кейт открытку. Кейт проявила к Миле столько сочувствия, заботы и поддержки как во время, так и после лечения, поэтому было очень эмоционально видеть, что она сейчас переживает свои проблемы со здоровьем», – прокомментировала Линда.

Известно, что во время лечения рака Мила и принцесса активно общались, а зимой 2021 года девочка приняла участие в концерте рождественских колядок, который Кейт устроила в Вестминстерском аббатстве.

Ранее "Телеграф" писал, что врачи высказывают разные предположения по онкологии, диагностированной у Кейт Миддлтон. Американский врач Марк Сигел рассказал, что общался со многими врачами-онкологами о возможном происхождении диагноза рака у принцессы на основе известной информации.