Маленькая девочка, победившая рак, обратилась к Кейт Миддлтон (фото)
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В свое время Кейт Миддлтон поддерживала девочку, сражавшуюся за свою жизнь
Юная подруга Кейт Миддлтон – Мила Снеддон – обратилась к принцессе Уэльской после того, как Кейт рассказала об онкологии и начале лечения химиотерапией. Дело в том, что ребенок также страдал тяжелой болезнью, в четырехлетнем возрасте девочка имела острый лимфобластный лейкоз, но она поборола недуг и сейчас полностью здорова.
В течение лечения Кейт поддерживала девочку, а теперь они поменялись ролями и ребенок решил подбодрить Миддлтон. Мама Милы – Линда Снеддон – по просьбе Милы разместила в X обращение к британской королевской семье.
Вскоре мама с дочерью отвечали на вопросы журналистов. "Мы выражаем нашу любовь, поддержку и наилучшие пожелания Уильяму, Джорджу, Шарлотте и Луи, а также желаем Кэтрин мирного и быстрого выздоровления", — высказалась Линда.
Мила в интервью британскому изданию выразила оптимизм: "Она будет храброй, потому что я была храброй, и она будет бороться с этим, как и я".
Мать Милы подчеркнула, что ситуация с Кейт Миддлтон является примером того, что рак не учитывает статус или жизненный путь человека, он специально не выбирает и никого не жалеет.
"Для рака нет разницы, он может поразить любого. Мы желаем ей мирного и быстрого выздоровления. Заявление Кейт появилось на двухлетнюю годовщину ремиссии Милы. Мила обратилась ко мне и сказала, что хочет отправить Кейт открытку. Кейт проявила к Миле столько сочувствия, заботы и поддержки как во время, так и после лечения, поэтому было очень эмоционально видеть, что она сейчас переживает свои проблемы со здоровьем», – прокомментировала Линда.
Известно, что во время лечения рака Мила и принцесса активно общались, а зимой 2021 года девочка приняла участие в концерте рождественских колядок, который Кейт устроила в Вестминстерском аббатстве.
Ранее "Телеграф" писал, что врачи высказывают разные предположения по онкологии, диагностированной у Кейт Миддлтон. Американский врач Марк Сигел рассказал, что общался со многими врачами-онкологами о возможном происхождении диагноза рака у принцессы на основе известной информации.