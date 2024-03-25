"Они понятия не имели": вот почему Кейт Миддлтон не рассказала о раке близкому другу, принцу Гарри

Брат принца Уильяма узнал о заболевании невестки только тогда, когда об этом узнал весь мир

Герцогиня Уэльская Кейт Миддлтон, рассказавшая всему миру о своем лечении от рака, не стала делиться этим со своим близким приятелем, принцем Гарри — братом супруга Кэтрин принца Уильяма. С того момента, как 42-летняя принцесса узнала о своем диагнозе, прошло два месяца.

Гарри и его скандальная жена, бывшая актриса Меган Маркл, узнали о состоянии Кейт только тогда, когда новость попала в заголовки газет по всему миру, сообщили источники изданию New York Post.

"Они понятия не имели и узнали об этой новости примерно в то же время, когда об этом узнал весь остальной мир. Это свидетельствует о непоправимом ущербе, который они причинили", — рассказал инсайдер. Только после этого герцоги Сассекские, проживающие в Калифорнии, опубликовали короткое заявление со словами поддержки.

Королевский комментатор Ричард Фицуильям, пишет the sun, заявил, что своенравным членам королевской семьи не сообщили о диагнозе родственницы, потому что "им нельзя доверять".

"Между братьями существует глубокий раскол – это мы знаем. Мы также знаем, что они, очевидно, не разговаривали уже много месяцев, и причина, конечно, в том, что в течение 4 лет они создавали бесконечные проблемы королевской семье, и поэтому им нельзя доверять", — сказал Фицуильям.

Тем временем королевский писатель Фил Дампьер рассказал, что Гарри и Меган были в самом низу приоритетов Уильяма и Кейт. "Сассекским не сказали об этом, потому что отношения между Уильямом и Гарри находятся на самом низком уровне. Когда Гарри приехал навестить отца (короля Британии Чарльза III) после того, как у него диагностировали рак, Уильям мог бы найти время для встречи с ним, если бы хотел попытаться примириться, но он этого не сделал", — сказал Дампьер.

Напомним, что первым из монархов поддержал Кейт Миддлтон ее свекор, король Великобритании Чарльз III. 75-летний правитель и сам лечится от онкозаболевания.

Ранее "Телеграф" писал, какой тип рака может быть у Кейт Миддлтон. Врачи озвучили несколько версий.