Маленька дівчинка, яка перемогла рак, звернулася до Кейт Міддлтон (фото)

Свого часу Кейт Міддлтон підтримувала дівчинку, яка боролася за своє життя

Юна подруга Кейт Міддлтон — Міла Снеддон – зворушливо звернулася до принцеси Уельської після того, як вона розповіла про онкологію та початок лікування хіміотерапією. Справа в тому, що дитина також мала важку хворобу, у чотирирічному віці їй діагностували гострий лімфобластний лейкоз, але дівчинка поборола недугу і зараз повністю здорова.

Протягом лікування Кейт підтримувала дівчинку, а тепер вони помінялися ролями і дитина вирішила підбадьорити Міддлтон. Мама Міли – Лінда Снеддон – на прохання Міли розмістила в X звернення до королівської родини.

Мама Міли звернулася до королівської родини

Згодом мама з донькою відповідали на запитання журналістів. "Ми висловлюємо нашу любов, підтримку і найкращі побажання Вільяму, Джорджу, Шарлотті і Луї, а також бажаємо Кетрін мирного і швидкого одужання", — висловилася Лінда.

Міла в інтервʼю британському виданню розповіла: "Вона буде хороброю, тому що я була хороброю, і вона буде боротися з цим, як і я".

Мати Міли підкреслила, що ситуація з Кейт Міддлтон є яскравим прикладом того, що рак не зважає на статус чи життєвий шлях людини, він спеціально не обирає та нікого не жаліє.

"Для раку немає різниці, він може вразити будь-кого і будь-коли. Ми бажаємо їй мирного і швидкого одужання. Заява Кейт з'явилася на дворічну річницю ремісії Міли. Міла звернулася до мене і сказала, що хоче відправити Кейт листівку. Кейт проявила до Міли стільки співчуття, турботи і підтримки як під час, так і після лікування, тому було дуже емоційно бачити, що вона зараз стикається зі своїми власними проблемами зі здоров'ям", – прокоментувала Лінда.

Відомо, що під час лікування раку Міла та принцеса спілкувалися телефоном, а взимку 2021 року дівчинка взяла участь у концерті різдвяних колядок, який Кейт організувала у Вестмінстерському абатстві.

Раніше "Телеграф" писав, що лікарі висловлюють різні припущення щодо онкології, діагностованої у Кейт Міддлтон. Американський лікар Марк Сігел розповів, що спілкувався з багатьма лікарями-онкологами про можливе походження діагнозу раку у принцеси на основі відомої інформації.