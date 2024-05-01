Режиссерка клипов Дуа Липы и Дженнифер Лопес Таню Муиньо поставит номер от Украины на Евровидении 2024

Режиссер показала свое видение сценического номера, поразившее исполнительниц

Украинка Таню Муиньо, известная как режиссер клипов голливудских звезд Дуа Липы, Дженнифер Лопес, The Weeknd, срежиссирует номер аlyona аlyona и Jerry Heil на сцене Евровидения 2024 года.

Об этом представительницы Украины на Евровидении рассказали в интервью изданию Billboard. "Мы невероятно рады, что режиссером номера стала Таню. Это в очередной раз подчеркивает идею нашей песни: единство людей, единство женщин, дев!" — пишут исполнительницы на своей странице в Instagram.

"Она чрезвычайно талантлива, и то, что она делает, так важно для нас, потому что она не только талантливая украинка, которая начала работать в Голливуде, но она сделала то, чего не делал никто в музыкальной индустрии к ней, и мы так гордимся ею. Она часть нашей культуры», – рассказали аlyona аlyona и Jerry Heil в интервью.

Певицы также рассказали, что сначала обсудили с Таню Муиньо "все, что болит и резонирует нам в нашей песне". Затем режиссерка рассказала, как она видит этот номер, что поразило музыканток.

Кто такая Таню Муиньо

Таню Муиньо – режиссер из Украины. Свой творческий путь она начала с сотрудничества с певцом MONATIK. Она срежиссировала клипы под песни "Кружит" и "Выходной" и показала свое видение картинки. Позже Таню поставила клипы для Post Malone и The Weeknd, Cardi B, Кэти Перри, Rosalia, Дуа Липы, Дженнифер Лопес и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что аlyona аlyona и Jerry Heil провели первую репетицию на сцене Евровидения 2024 года. Певицы полностью изменили свои образы и предстали не в черных нарядах, а в светлых.