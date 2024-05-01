Режисерка кліпів Дуа Ліпи та Дженіфер Лопес, Таню Муіньо, поставить номер від України на Євробаченні 2024

Режисерка показала своє бачення сценічного номера, яке вразило виконавиць

Українка Таню Муіньо, яка відома як режисерка кліпів голлівудських зірок Дуа Ліпи, Дженніфер Лопес, The Weeknd, зрежисує номер аlyona аlyona і Jerry Heil на сцені Євробачення 2024.

Про це представниці України на Євробаченні розповіли в інтерв’ю виданню Billboard. "Ми неймовірно раді, що режисеркою номера стала Таню. Це вчергове підкреслює ідею нашої пісні: єдність людей, єдність жінок, дів!" — пишуть виконавиці на своїй сторінці в Instagram.

"Вона надзвичайно талановита, і те, що вона робить, є таким важливим для нас, тому що вона не тільки талановита українка, яка почала працювати в Голлівуді, але вона зробила те, чого не робив ніхто в музичній індустрії до неї, і ми так пишаємося нею. Вона частина нашої культури", — розповіли аlyona аlyona і Jerry Heil в інтерв’ю.

Співачки також розповіли, що спочатку обговорили з Таню Муіньо "все, що болить та резонує нам в нашій пісні". Потім режисерка розповіла, як вона бачить цей номер, що вразила музиканток.

Хто така Таню Муіньо

Таню Муіньо — режисерка з України. Свій творчий шлях вона почала Зі співпраці зі співаком MONATIK. Вона зрежисувала кліпи під пісні "Кружит" и "Выходной" і показала своє бачення картинки. Пізніше Таню поставила кліпи для Post Malone та The Weeknd, Cardi B, Кеті Перрі, Rosalia, Дуа Ліпи, Дженніфер Лопес та ін.

Раніше "Телеграф" розповідав, що аlyona аlyona і Jerry Heil провели першу репетицію на сцені Євробачення 2024. Співачки повністю змінили свої образи і постали не у чорних нарядах, а у світлих.