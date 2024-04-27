Новые костюмы и невероятные декорации: аlyona аlyona и Jerry Heil провели первую репетицию на сцене Евровидения 2024

Певицы полностью изменили образы и концепцию выступления

В шведском городе Мальме состоялась первая репетиция выступлений участников на главной сцене Евровидения. Появились первые кадры выступления аlyona аlyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria". Представительницы Украины предстали в новых костюмах и с красивыми декорациями на сцене.

Первыми снимками поделились на сайте Eurovision Song Contest. Певицы полностью изменили свои образы и предстали не в черных нарядах, а в светлых. Дизайнеры максимально воспроизвели в нарядах смыслы несокрушимости и героизма.

Так, Jerry Heil предстала в платье со шлейфом пастельного оттенка и с длинными волосами почти до колен. аlyona аlyona будет представлять Украину на главной сцене в сером костюме оверсайз. Наряды продуманы до мелочей и дополнены доспехами. Выступление получит багровую окраску за счет огненных декораций.

Напомним, что аlyona аlyona и Jerry Heil выступят в первой части первого полуфинала, 7 мая под номером 5. Второй полуфинал состоится 9 мая, а гранд-финал — 11. Недавно оказалось, что Украина вне тройки лидеров в рейтинге букмекеров, а теперь alyona alyona и Jerry Heil с конкурсной песней Teresa & Maria оказались на пятом месте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Джамала будет объявлять баллы от Украины на Евровидении 2024 года в прямом эфире гранд-финала 11 мая. Певица подчеркнула, что для нее это очень большая ответственность.