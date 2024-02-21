День рідної мови 2025: милі листівки та теплі привітання українською мовою

Нагадайте близьким про це важливе свято

Під час війни для українців рідна українська мова набула нових смислів, багато російськомовних українців після повномасштабного вторгнення переосмислили свою позицію і перейшли на рідну українську мову. Для багатьох зараз, у ці важкі часи, мова — це важлива частина ідентифікації себе, як громадянина України.

Тому саме для українців Міжнародний день рідної мови, який відзначається 21 лютого, має велике значення. Зазначимо, що це свято було започатковано у листопаді 1999 року на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовного та культурного різноманіття.

Однак, слід пам’ятати, що початок цього свята дали трагічні події у Бангладеш. Там 21 лютого 1952 року місцева влада жорстоко придушила мітингуючих студентів, які виступили проти заборони на використання в їх країні своєї рідної – бенгальської мови.

Щоб нагадати близьким, колегам, родичам та друзям про це важливе свято, надішліть яскраву патріотичну картинку чи листівку. "Телеграф" підготував добірку красивих листівок із теплими привітаннями українською мовою, щоб ви могли відправити близьким у соцмережах та месенджерах.

Раніше "Телеграф" розповідав про календар на весь 2025 рік. Скільки свят та вихідних буде в українців.