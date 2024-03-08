Больше шести десятков организаций: стало известно, кто помогал уклонистам бежать из Украины

Одна из организаций связана с семьей главы Львовской ОВА

Стали известны общественные организации и благотворительные фонды, которые причастны к выезду уклонистов из Украины через систему "Шлях". Всего в списке больше 60 организаций.

Об этом сообщает антикоррупционное издание NGL.media со ссылкой на данные, которые предоставила Львовская областная военная администрация (ЛОВА). Благодаря нелегальным схемам этих организаций из Украины выехало около 1,8 тысячи мужчин.

В список вошли те организации, водители которых нарушили сроки пребывания за границей. Данные, предоставленные ЛОВА, могут быть неполными, так как основываются только письмах Госпогранслужбы Украины о нарушениях. Соответственно, если пограничники не посылали в организацию или фонд письмо о том, что водитель в указанный срок не вернулся в страну, то и в списке ее их не будет.

Всего известно о 62 организациях, которые через систему "Шлях" помогли сбежать 1786 украинцам призывного возраста. Лидером по количеству мужчин, которые нарушили сроки пребывания за границей, является николаевская ячейка общества "Просвита" — 137 мужчин. Ее возглавляет родственница председателя ЛОВА Максима Козицкого Наталья Муха.

Список организаций, которые помогли украинским мужчинам сбежать из Украины через систему "Шях".

Николаевское городское объединение общества "Просвіта" – 137

БО "БФ "Легіон Січових Стрільців" – 121

ОО "Комісія із боротьби з корупцією м. Самбір" – 103

БО "БФ "Промінь нашої надії" – 91

БО "БФ "Відродження нашої України" – 84

БО "БФ "Наші добрі справи" – 63

БО "БФ "Байрактар" – 60

БО "БФ "Здійснити мрію" – 58

БО "БФ "Сприяння та допомоги" – 55

БО "БФ "Світ любові" – 52

ОО "Наш світогляд" – 49

ОО "Українська гільдія активістів" – 48

БО БФ "Рідна ненька" – 45

ОО "Громадська екологічна ініціатива" – 44

БФ "Чистий Київ" – 44

ОО "Небайдужі громадяни" – 40

БФ "Український джавелін" – 40

ОО "Ідея єдності" – 39

БФ "Збройні волонтери України" – 39

ЛОБФ "Темп" – 37

ЛОБФ "Св. Анни і Св. Петра" – 35

БО БФ "Код-Паляниця" – 30

БФ "Козацький гарт" – 29

ОС "Українська народна сила" – 28

БО БФ "Промінь допомоги" – 28

ОО "Громадська турбота" – 27

Західно-українська автотранспортна асоціація – 27

ОО "Корпус сприяння армії" – 26

БО "БФ "Ремігранти" – 24

ОО "Наше ідеальне місто" – 23

УСФ "Львівські леви" – 23

БО "БФ "Наша мрія" – 18

ГБФ "Загін небайдужих" – 17

БФ "Гуманітарний конвой нації" – 16

ОО "Ініціатива та порядок" – 15

БФ "Мрія малечі" – 15

Ассоциация общественных объединений по реализации гуманитарных программ и программ социальной защиты населения – 15

БО "БФ "Підтримай Азов" – 14

БО "Фонд "Український легіонер" – 13

БФ "Мир. Країна. Свобода" – 12

БФ "Національний шлях" – 12

ОО "Ініціатива Е+" – 11

ОО "Освітньо-європейський центр Феодосії Колесник" – 10

БО "БФ Хоуп.юа" – 10

ОО "Хто як не ми?!" – 9

МБФ "Оберіг надії" – 7

Совет обороны Стрыйской общины Стрыйского района – 6

БФ "Пліч-о-пліч" – 6

БО БФ "Соціальні стратегії" – 6

ОО "Руки надії" – 5

ОО "Асоціація сприяння будівельно-інвестиційної діяльності" – 3

ОО "Всеукраїнський альянс громадян соціально-патріотичних проектів та національного розвитку "Пліч о пліч" – 3

Центр НПВ имени Кирилла Осьмака Самборского района Львовской области – 2

БО "МБФ "Чисте небо" – 2

БО "Фонд невідкладної допомоги ЗСУ "Чисте небо" – 2

БО "Фонд допомоги вимушено переселеним людям" – 2

Воинская часть А1145 – 1

Ассоциация "Євротерм Україна" – 1

БО "БФ "Гілка оливи" – 1

ГО "Спілка підприємців Самбора" – 1

БФ "Саппортерс оф Юкрейн" – 1

БФ "Екватор" – 1

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что уклонистам хотят ограничить права в Украине. В Верховной Раде пришли к согласию в этом вопросе.