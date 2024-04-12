В Николаеве после плавания в бассейне умерла школьница: стали известны подробности

Врачи пытались спасти ребенка

В четверг, 11 апреля, в Николаеве скончалась 12-летняя школьница. Девочку в областную детскую больницу доставила скорая помощь из местного бассейна.

Об этом сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на информацию от читателей. Отмечается, что девочка пришла в бассейн вместе с родителями.

"Под наблюдением тренера она зашла в воду, однако, проплыв несколько метров, вышла из бассейна и сообщила тренеру и маме, что ей стало плохо. Ребенку вызвали скорую помощь, которая приехала через 15 минут", — говорится в сообщении.

По данным издания, бригада "скорой" забрала школьницу в машину и увезла в областную детскую больницу на ул. Николаевской. По дороге состояние ребенка продолжало ухудшаться и в больницу его привезли уже в бессознательном состоянии.

В областной детской больнице девочке начали проводить интенсивные реанимационные мероприятия, которые длились около часа, однако это не дало результата и ребенок умер. Врачи утверждают, что девочка была доставлена в больницу уже в состоянии клинической смерти.

"Как выяснилось позже, школьница страдала сердечным заболеванием и раньше перенесла хирургическую операцию на сердце. По словам родителей, посещать бассейн под наблюдением тренера ей рекомендовал врач, поскольку ребенку нужны были умеренные нагрузки", — говорится в сообщении.

Напомним, в городе Павлоград Днепропетровской области скончался 6-летний мальчик. Это произошло после того, как он съел клубнику, а вскоре пожаловался на плохое самочувствие.