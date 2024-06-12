В гостях у ромов: львовский вокзал превратился в настоящий табор (фото)

Люди требуют от власти решить этот вопрос

В последнее время Львовский железнодорожный вокзал превратился в настоящий табор для ромов. Прямо посреди перрона они устроили себе ночлег.

Это подтверждают фото, опубликованные местными Telegram-каналами. В комментариях под фотографией горожане пишут, что ни полиция, ни власть никак не реагируют на происходящее.

Пользователи сети возмущены тем, что сейчас происходит на железнодорожном вокзале. Люди жалуются на то, что ромы не только навели там полный беспорядок. Но самое главное, что развернутый ими лагерь несет опасность. Под фото люди оставляют такие комментарии: "Это же несет опасность!!! Человек, обходя этот лагерь, может упасть на путь или под колеса поезда, немедленно всех загрузить в авто и вывезти за пределы области"; "И полиция, как обычно, игнорирует"; "На вокзале цыгане ночуют, по центру города крысы бегают. Куда смотрит мэрия города? Я понимаю, что всем плевать на людей, город. Но это уже перебор."

Кто-то из пользователей с юмором отнесся к сложившейся ситуации: "Это они пересекать границу собираются, просто еще вся семья не доехала вот ждут)".

Но в целом люди требуют решить острый вопрос.

Ранее "Телеграф" писал, что на Закарпатье ромы заблокировали ТЦК за мобилизацию односельчанина.