Наказывают и тех, кто помогает: на Львовщине женщина может сесть из-за "брака" с уклонистом

Ей грозит от 7 до 9 лет лишения свободы

Наказание за уклонение от мобилизации ожидает не только самих уклонистов, но и тех, кто им в этом способствует. Так на Львовщине полицейские разоблачили злоумышленницу, которая организовала незаконное пересечение границы для своего фиктивного мужа.

За свои услуги женщина хотела получить 5 тысяч долларов. Об этом сообщает полиция Львовской области.

"Установлено, что за денежное вознаграждение в сумме пять тысяч долларов США подозреваемая, 43-летняя жительница Киевской области, инвалид третьей группы, подыскала военнообязанного мужчину, который намеревался незаконно выехать за границу и заключила с ним фиктивный брак", — говорится в сообщении.

Подозреваемая организовала своему фиктивному мужчине возможность выехать за пределы государства в условиях военного положения как лицу, сопровождающему в заграничной поездке жену с инвалидностью. Но уже 17 мая правоохранители задержали женщину при получении средств на сумму пять тысяч долларов США.

Задержанной доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" писал, что пограничники 20 мая остановили мужчину, пытавшегося переплыть реку Тиса на резиновой камере.