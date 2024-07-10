График несколько изменился: как будут выключать свет во Львове 10 июля
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"Телеграф" также рассказал, как узнать свою группу
В среду, 10 июля из-за дефицита мощности на Львовщине на протяжении всех суток будут применены графики отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Львовоблэнерго. В сообщении отметили, что это распоряжение НЭК "Укрэнерго".
А также призвали всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения. И добавляют, чтобы жильцы обратили внимание на то, что периоды разделены по одному часу.
Львов и область: как узнать свою группу
Ознакомиться с графиком для каждой из групп потребителей на днях недели можно на сайте ЧАО "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света". Также здесь можно узнать, к какой группе отключений принадлежит ваш дом.
Кроме того, узнать свою группу отключений можно с помощью:
- чат-боту " Львовоблэнерго " в Viber (для бытовых потребителей);
- чат-боту " Львовоблэнерго " в Telegram (для бытовых потребителей);
- чат-боту " Львовоблэнерго Бизнес " в Viber (для юридических потребителей);
- чат-боту " Львовоблэнерго Бизнес " в Telegram (для юридических потребителей).
Ранее "Телеграф" писал, что в "Укрэнерго" объяснили, как работают графики отключения света.