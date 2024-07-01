Во Львовской области на ходу загорелся автобус с детьми: что известно (фото)

Спасатели оперативно прибыли на место

В понедельник, 1 июля, в Золочевском районе Львовской области загорелся автобус, перевозивший детей. Пожарные ликвидировали пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области. Сообщение о пожаре на трассе Киев — Чоп возле с. Нивы поступило в 14:14.

По данным спасателей, на момент возгорания в автобусе находились 28 детей, 4 тренера и 2 водителя. Как выяснилось, во время движения водитель увидел дым, выбившийся из моторного отсека.

Автобус остановили на обочине. После этого водители и тренеры вывели детей из автобуса и вызвали пожарных.

К моменту прибытия пожарных к месту вызова горел моторный отсек автобуса. Пожар вызвал сильное задымление.

В 14:30 пожарные локализовали и в 14:38 ликвидировали пожар. В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон автобуса

В результате происшествия никто не пострадал. Причины и обстоятельства пожара устанавливают специалисты.

Ориентировочное место инцидента

Напомним, 29 июня в Киеве на ходу загорелась маршрутка в Голосеевском районе. По предварительным данным, пассажиры, водитель и прохожие не пострадали.