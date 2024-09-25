"Щоб світ памʼятав їхні імена": Ярослав Базилевич, родину якого вбив авіаудар РФ, вийшов у мережу з проханням

Чоловік закликав про допомогу

Ярослав Базилевич, який втратив дружину та трьох доньок внаслідок ракетного удару по Львову 4 вересня, створив стипендіальний фонд на їхню честь. Він хоче зберегти пам'ять про своїх рідних.

Він вперше після трагедії зробив допис на своїй сторінці у Фейсбук. Він пише, що пишався своєю дружиною та донечками й завжди матиме про них найкращі спогади.

Базилевич підкреслив, що мав скарб. Адже він був щасливим мати дружину та дітей.

"Я був найбагатшим, найщасливішим чоловіком і батьком, я мав скарб і завжди розумів, що це скарб — мати таку дружину і таких відповідальних, працьовитих, гарних, розумних, ініціативних, патріотичних дітей", — написав Ярослав.

Він додав, що у нього залишилися про свою сім'ю найщасливіші спогади. Однак все інше, на жаль, ампутовано.

"Весь час я пишався ними і пишаюся надалі. У них мало бути все попереду, у кожної з них. В одну мить я втратив ту багатогранність відчуттів, які вони всі четверо, кожна по своєму, давали мені протягом нашого спільного життя. Сьогодні я маю найкращі, найщасливіші, найпрекрасніші спогади – все решта ампутовано", — сказав він.

Чоловік вирішив створити Сталий стипендіальний фонд імені Євгенії, Ярини, Дарії та Емілії Базилевич. Мета цього — аби світ пам'ятав їхні імена.

Чоловік просить допомогти та взяти участь у зборі. Ціль фонду – 100 тисяч доларів, завдяки цим коштам студенти УКУ щороку зможуть отримувати стипендію.

Нагадаємо, у середу, 4 вересня, російська армія під час свого ракетного удару по Львову вбила майже цілу родину. Загинула мати та три доньки, живим залишився лише тато. Тоді росіяни здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. Близько 03:30 – 04:00 щонайменше чотири борти Ту-95МС випустили крилаті ракети Х-101 з району міста Енгельс. Також вони підняли у повітря два МіГ-31К. Паралельно ворог запустив "шахеди". Вибухи вже лунали у Львові та Рівному, а також Кривому Розі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про сімʼю Базилевич, яку спіткала трагедія через обстріл РФ.