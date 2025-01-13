Потрібно лише вміти крутити педалі: у Львові пропонують студентам роботу з гідною оплатою

Деякі роботодавці з радістю готові взяти до себе в команду студентів

Незважаючи на те, що мінімальна зарплата в Україні ще залишається на досить низькому рівні, представники деяких професій можуть розраховувати на гідну оплату праці. І це стосується також студентів без досвіду роботи.

У Львові готові взяти на роботу кур’єра на електровелосипед компанії в Domino’s Pizza. Претенденту пропонують зарплату від 26 тисяч гривень. При цьому готові розглянути кандидатуру студента без досвіду роботи.

"Ми шукаємо енергійних кур'єрів для доставки наших смачних піц клієнтам у місті Львів. Ця вакансія також підходить для студентів, які шукають можливість працювати неповний робочий день і отримувати додатковий дохід. Досвід роботи — необов'язковий, адже ми всього навчаємо", — йдеться в повідомленні.

Електровелосипед кур’єру надає компанія.

Крім цього претенденту пропонують:

гнучкий графік роботи

погодинну оплату, доплата за кожну доставку+доплата за сезонність (мотиваційна програма);

виплата зарплати 2 рази на місяць

уніформу та екіпірування

корпоративні знижки на харчування (-50% на продукцію з меню)

дружній, молодий та динамічний колектив.

При цьому співробітнику необхідно виконувати наступні функції:

формувати замовлення

розраховувати клієнтів

надавати ввічливе обслуговування

доставляти замовлення в межах зони піцерії

дотримуватись правил дорожнього руху

Для роботи в Domino’s Pizza вам необхідно відповідати таким критеріям:

вік від 18 років

медична книжка

взаємодія з клієнтами з ввічливістю та доброзичливістю.

Нагадаємо, у Києві пропонують роботу охоронцеві на відеоспостереження до сучасного офісного центру із заробітною платою від 50 тисяч гривень. Шукають кандидата навіть без досвіду роботи, але у добрій фізичній формі та бажано з навичками рукопашного бою.

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