Потрібно лише вміти крутити педалі: у Львові пропонують студентам роботу з гідною оплатою
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Деякі роботодавці з радістю готові взяти до себе в команду студентів
Незважаючи на те, що мінімальна зарплата в Україні ще залишається на досить низькому рівні, представники деяких професій можуть розраховувати на гідну оплату праці. І це стосується також студентів без досвіду роботи.
У Львові готові взяти на роботу кур’єра на електровелосипед компанії в Domino’s Pizza. Претенденту пропонують зарплату від 26 тисяч гривень. При цьому готові розглянути кандидатуру студента без досвіду роботи.
"Ми шукаємо енергійних кур'єрів для доставки наших смачних піц клієнтам у місті Львів. Ця вакансія також підходить для студентів, які шукають можливість працювати неповний робочий день і отримувати додатковий дохід. Досвід роботи — необов'язковий, адже ми всього навчаємо", — йдеться в повідомленні.
Електровелосипед кур’єру надає компанія.
Крім цього претенденту пропонують:
- гнучкий графік роботи
- погодинну оплату, доплата за кожну доставку+доплата за сезонність (мотиваційна програма);
- виплата зарплати 2 рази на місяць
- уніформу та екіпірування
- корпоративні знижки на харчування (-50% на продукцію з меню)
- дружній, молодий та динамічний колектив.
При цьому співробітнику необхідно виконувати наступні функції:
- формувати замовлення
- розраховувати клієнтів
- надавати ввічливе обслуговування
- доставляти замовлення в межах зони піцерії
- дотримуватись правил дорожнього руху
Для роботи в Domino’s Pizza вам необхідно відповідати таким критеріям:
- вік від 18 років
- медична книжка
- взаємодія з клієнтами з ввічливістю та доброзичливістю.
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