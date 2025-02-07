Из желудка ребенка удалили килограмм волос. Девочка глотала его из-за синдрома "Рапунцель" (фото)
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С ребенком работают психологи
Во Львове врачи "Охматдет" провели сложную операцию и удалили из желудка и кишечника 15-летней девочки килограмм волос. Она глотала его неосознанно.
Как рассказали на Facebook-странице "Охматдета", ком волос в кишечнике (трихобезоар) девочки достигал 40 сантиметров и весил целый килограмм. Девочка родом из Запорожья, однако из-за войны ее семья переехала во Львов. В 7 лет у нее уже выявляли трихобезоар, тогда операцию ей сделали в Запорожье.
Два года девочка страдала болью в животе, рвотой, проблемами с приемом пищи и потерей аппетита. Ей лечили гастрит, однако лучше не становилось. Семья обратилась к врачам "Охматдета" и они установили истинную причину плохого самочувствия ребенка.
Как рассказали медики, девочка проглатывала волосы механически и бессознательно и даже не подозревала, что это может привести к серьезным проблемам. Волосы буквально забили кишечник, жидкая пища еще могла проходить по нему, а твердая — нет.
"Операция была сложной, ведь из-за больших размеров образования удалить его лапароскопическим методом было невозможно. Хирургам пришлось полностью раскрыть желудок, чтобы достать трихобезоар (клок волос). Сейчас девочка чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию, в том числе и с психологом", — рассказали врачи.
Они подчеркнули, что чтобы эта ситуация не повторилась, девочка нуждается в психологической помощи. Так как подобные привычки часто являются следствием глубокого стресса, тревожных расстройств или даже депрессии.
Врачи объяснили, что синдром "Рапунцель" — это состояние, при котором ребенок глотает волосы, которые накапливаются в желудке. Чаще всего он присущ девушкам-подросткам с длинными волосами, имеющими привычку их жевать. В группе риска дети, которые переживают сильный стресс, имеют навязчивые состояния, психоэмоциональные нарушения или проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что во львовской больнице святой Анны 33-летняя женщина родила седьмого ребенка — девочку по имени Вероника. Роды прошли быстро: через час после прибытия в медучреждение ребенок уже был на руках у матери.