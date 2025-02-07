Из желудка ребенка удалили килограмм волос. Девочка глотала его из-за синдрома "Рапунцель" (фото)

С ребенком работают психологи

Во Львове врачи "Охматдет" провели сложную операцию и удалили из желудка и кишечника 15-летней девочки килограмм волос. Она глотала его неосознанно.

Как рассказали на Facebook-странице "Охматдета", ком волос в кишечнике (трихобезоар) девочки достигал 40 сантиметров и весил целый килограмм. Девочка родом из Запорожья, однако из-за войны ее семья переехала во Львов. В 7 лет у нее уже выявляли трихобезоар, тогда операцию ей сделали в Запорожье.

Два года девочка страдала болью в животе, рвотой, проблемами с приемом пищи и потерей аппетита. Ей лечили гастрит, однако лучше не становилось. Семья обратилась к врачам "Охматдета" и они установили истинную причину плохого самочувствия ребенка.

Как рассказали медики, девочка проглатывала волосы механически и бессознательно и даже не подозревала, что это может привести к серьезным проблемам. Волосы буквально забили кишечник, жидкая пища еще могла проходить по нему, а твердая — нет.

"Операция была сложной, ведь из-за больших размеров образования удалить его лапароскопическим методом было невозможно. Хирургам пришлось полностью раскрыть желудок, чтобы достать трихобезоар (клок волос). Сейчас девочка чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию, в том числе и с психологом", — рассказали врачи.

Клок волос, которые удалили во время операции

Они подчеркнули, что чтобы эта ситуация не повторилась, девочка нуждается в психологической помощи. Так как подобные привычки часто являются следствием глубокого стресса, тревожных расстройств или даже депрессии.

Хирург Николай Никита, мама девочки, хирург Роман Стеник, хирург Игорь Гулавский

Врачи объяснили, что синдром "Рапунцель" — это состояние, при котором ребенок глотает волосы, которые накапливаются в желудке. Чаще всего он присущ девушкам-подросткам с длинными волосами, имеющими привычку их жевать. В группе риска дети, которые переживают сильный стресс, имеют навязчивые состояния, психоэмоциональные нарушения или проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во львовской больнице святой Анны 33-летняя женщина родила седьмого ребенка — девочку по имени Вероника. Роды прошли быстро: через час после прибытия в медучреждение ребенок уже был на руках у матери.