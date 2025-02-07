Зі шлунку дитини видалили кілограм волосся. Дівчинка ковтала його через синдром "Рапунцель" (фото)

С дитиною працюють психологи

У Львові лікарі "Охматдит" провели складну операцію та видалили зі шлунка та кишківника 15-річної дівчинки кілограм волосся. Вона ковтала його несвідомо.

Як розповіли на Facebook-сторінці "Охматдиту", жмут волосся у кишківнику (трихобезоар) дівчинки сягав 40 сантиметрів і важив цілий кілограм. Дівчинка родом з Запоржжя, проте через війну її родина переїхала до Львова. У 7 років у неї вже виявляли трихобезоар, тоді операцію їй зробили у Запоріжжі.

Два роки дівчинка страждала на біль в животі, блювання, проблеми з прийомом їжі та втрату апетиту. Їй лікували гастрит, проте краще не ставало. Родина звернулася до лікарів "Охматдиту" й вони встановили справжню причину поганого самопочуття дитини.

Як розповіли медики, дівчинка проковтувала волосся механічно та несвідомо і навіть не підозрювала, що це може призвести до серйозних проблем. Волосся буквально забило кишківник, рідка їжа ще могла проходити ним, а тверда — ні.

"Операція була складною, адже через великі розміри утворення видалити його лапароскопічним методом було неможливо. Хірургам довелося повністю розкрити шлунок, щоб дістати трихобезоар (жмут волосся). Зараз дівчинка почувається добре та проходить реабілітацію, зокрема і з психологом", — розповіли лікарі.

Жмут волосся, що видалили під час операції

Вони наголосили, що щоб ця ситуація не повторилася, дівчинка має потребу у психологічній допомозі. Адже подібні звички часто є наслідком глибокого стресу, тривожних розладів або навіть депресії.

Хірург Микола Микита, мама дівчинки, хірург Роман Стеник, хірург Ігор Гулавський

Лікарі пояснили, що синдром "Рапунцель" — це стан, при якому дитина ковтає волосся, що накопичується у шлунку. Найчастіше він притаманний дівчатам-підліткам із довгим волоссям, які мають звичку його жувати. В групі ризику — діти, які переживають сильний стрес, мають нав’язливі стани, психоемоційні порушення або проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у львівській лікарні святої Анни 33-річна жінка народила сьому дитину — дівчинку, на ім'я Вероніка. Пологи пройшли швидко: за годину після прибуття до медзакладу дитина вже була на руках у матері.