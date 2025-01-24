Пара в Одессе дошла до суда в разборках, кто должен оплачивать операцию ребенка

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию в кассационном порядке не подлежит

Апелляционный суд города Одессы рассмотрел жалобу гражданина Украины относительно денежной оплаты за операцию по лечению ребенка.

Текст постановления суда опубликован на сайте Единого государственного реестра судебных решений. По данным материалов дела, в марте 2024 года мать обратился в суд с иском в отношении своего супруга и отца общего с ними ребенка. Она просила суд взыскать с супруга дополнительные денежные средства на ребенка в размере 67 959,50 гривен.

Приморский районный суд Одессы 5 сентября 2024 года удовлетворил иск и взыскал эти денежные средства. Но ответчик не согласился и подал апелляцию, в которой просил отменить прежнее решение. Он аргументировал это тем, что выбранное для операции ребенка медицинское учреждение является слишком дорогим.

Кроме того, ответчик заявил, что на его имущество и банковские счета ранее были наложены аресты. Суд первой инстанции не обратил на это внимание.

Руководствуясь ст. 374, 376, 382, ​​383, 384 Гражданского процессуального кодекса Украины, суд постановил:

апелляционное заявление мужа удовлетворить частично;

решение суда первой инстанции в части требований о взыскании дополнительных затрат на лечение, отменить, принять новое;

иск жены к мужу удовлетворить частично;

компенсировать ответчику оплаченный судебный сбор за подачу апелляционной жалобы в размере 1707 гривен 25 копеек за счет государства в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;

отказать жене в иске о взыскании дополнительных расходов на лечение ребенка.

В остальном приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Шевченковский районный суд города Черновцы удовлетворил иск гражданина Украины об уменьшении размера алиментов по причине получения травмы во время российско-украинской войны.