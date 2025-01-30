Стоит копейки, но с "бонусом". В Одессе сдают треш-квартиру (фото)

В квартире частично есть мебель, также есть ванная комната и кухня

В Одессе сдают однокомнатную квартиру в ужасном состоянии за 2000 гривен. Однако, как и в случае с Днепром, владельцы представляют арендаторам помещения приятный бонус.

Об этом говорится в одном из объявлений на сайте купли-продажи. Квартира расположена на Пересыпи, на 6-ом этаже 9-ти этажного дома. Общая площадь помещения составляет 35 м². Площадь кухни составляет 8 м².

На фотографиях видно, что в квартире нет нормальных полов и обоев, также там отсутствует нормальная мебель. В то же время в ней есть кухня и ванная комната.

Также в квартире есть бойлер, газовая плита, холодильник, балкон.

Ее сдают под ремонт, поэтому цена указана в 2000 гривен. В то же время можно сделать ремонт, но в счет аренды.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе продают новенькую квартиру с необычным видом из окна. Обрадовали будущих покупателей приятным бонусом.