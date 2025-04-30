"Вы меня замахали": на Львовщине чиновники горсовета пренебрежительно обращались с посетителем (видео)

Чиновница жевала жвачку на протяжении всего разговора

В городе Каменка-Бугская Львовской области разгорелся скандал после того, как мужчина опубликовал в TikTok видео из приемной городского совета. На записи видно, как работник учреждения отказывается вежливо общаться с гражданином, который пришел записаться на прием к депутату, и грубо реагирует на его вопросы.

Видео стало вирусным, собрав тысячи просмотров и возмущенных комментариев. Инцидент произошел в помещении органа местного самоуправления, где мужчина обратился к работнице с просьбой записаться на прием к депутату горсовета Баранчуку и главе мандатной комиссии.

В то же время, он спросил, где можно ознакомиться с отчетами депутатов, в соответствии с требованиями украинского законодательства. Вместо профессиональной помощи получил раздраженные реплики, избегание прямых ответов и пренебрежительную манеру общения. В какой-то момент чиновница заявила ему: "Мне не с вами о чем говорить".

На видео также зафиксированы ответы секретаря горсовета, противоречащие закону о доступе к публичной информации. В частности, он заявил, что не обязан информировать гражданина, где можно пересмотреть отчеты депутатов, и переложил ответственность на самих избранников. Диалог с работниками учреждения сопровождался пренебрежительной интонацией и эмоциональными оправданиями, включая слова "не задавайте мне компрометирующие вопросы" и "вы меня замахали".

Пользователи TikTok бурно отреагировали на увиденное. "Такое впечатление, что пришел к ним домой, а не в орган власти", — написал один из комментаторов. Другие призывают к дисциплинарному наказанию чиновницы: "Ее место не в госучреждении, а в АТБ на кассе", "Что она там пережевывает?", "Уволить немедленно". Некоторые обратили внимание и на системную проблему отношения к гражданам в местных органах власти: "Как их бесят образованные и активные люди".

Несмотря на юридические нюансы относительно того, кто обязан вести прием или предоставлять информацию, инцидент свидетельствует о низком уровне сервиса в коммуникации с гражданами. Пока официальная реакция Каменка-Бугского городского совета на этот случай не обнародована.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во Львове трагически погибли два подростка, сорвавшись с 16-го этажа жилого дома. По предварительной информации полиции, парень и девушка держались за руки, когда упали с балкона лестничной клетки.