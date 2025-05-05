"Мало вас там м*скали били": женщина набросилась с оскорблениями на ветерана во Львове (видео)

Парочка устроила разборки из-за места в очереди

Во Львове агрессивные люди нахамили ветерану боевых действий в отделении одного из банков. Причиной скандала стало место в очереди.

Об этом сообщил военнослужащий Роман Яворовский в своем профиле в Facebook. По его словам, он пришел туда, чтобы оформить карточку по инвалидности и спросил у одного из сотрудников, может ли он пройти вне очереди, как и положено по закону.

Когда сотрудница банка провела его к одному из менеджеров, женщина из очереди начала громко возмущаться, что его пропустили вне очереди. Объяснения, что он ветеран не помогли.

Яворовский отметил, что женщина сначала обвинила его во лжи, мол "у тебя руки-ноги целые, какой ты ветеран", а затем устроила истерику и даже заявила, что "мало их там м*скали били".

"В голове звучали ее слова, что ее сын тоже служит. Но как мать, которой сын служит, может пожелать другому военному, чтобы его м*скали убили? И ради чего? Ради места в очереди. В голове не укладывается!", — написал военный.

На этом ситуация не закончилась, поскольку женщина вернулась со своим мужем и устроили истерику уже вместе. После чего ветеран достал телефон и записал развязку на видео.

Осторожно, на видео нецензурная лексика.

"До войны у меня был бизнес, был обеспеченным человеком, по зову души ушел на фронт, потерял здоровье и что теперь? Чтобы оформить ту треклятую инвалидность должен пройти три ада человеческих обид и пренебрежения. Слов нет. Лишь горечь и стыд за таких людей. Поэтому распространяю видео, не знаю ли они, львовяне или приезжие, но такие персоны нужно знать в лицо", — добавил Яворовский.

Как сообщалось ранее, в Киеве разгорелся скандал вокруг тренера по плаванию, который выгнал из секции дочь военного. Причиной стало замечание матери, увидевшей, как он кричит на ребенка и трясет девочку за плечо. Тренер же говорит, что ребенок не успевал за другими в группе и не посещал половину занятий.