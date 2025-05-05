"Ребенок не тянет": тренер объяснил, почему выгнал дочь военного из секции плавания

В киевской спортшколе мать ученицы обвинила тренера по плаванию в буллинге. Тот же заявляет: ребенок не справлялся с нагрузкой и регулярно пропускал тренировки.

На днях в киевской СДЮШОР №9 произошел скандал. Мать одной из учениц обвинила тренера по плаванию в буллинге. По словам Веры Сербул, она сделала тренеру Алексею Николаеву замечание за грубое обращение, а тот начал игнорировать ее дочь, а затем выгнал из секции.

"Телеграф" узнал мнение второй стороны конфликта и получил доступ к переписке Веры и тренера, а также скриншотов из сообщества группы в Viber, где родители встали на сторону тренера.

Обвинение в буллинге

Алексей Николаев считает обвинение со стороны Веры Сербул следствием обиды за исключение ребенка из секции. В разговоре с корреспондентом он отметил, что ребенок не успевал за другими в группе и не посещал половину занятий. Алексей отмечает — о том, что ребенок "не тянет" предупреждал заранее.

"Не соответствует ребенок давно группе, ведь посещение было неполноценным. У нас шесть тренировок в неделю, а она могла только три раза. Я с самого начала сказал свою позицию, что она будет отставать и ни к чему хорошему это не приведет. Ребенок отставал, ей не нравились сложные задачи", — говорит тренер.

Он также отметил, что дочь Веры плавала чуть ли не вдвое медленнее других детей в группе. Дистанцию в 25 метров, по словам тренера, Злата преодолевала за 41 секунду, в то время как другие дети в группе за 17-23 секунды.

Ситуация закружилась еще в начале апреля. Тогда Вера Сербул сообщила тренеру, что обратится к дирекции, отметив, что "тренерство помогало в воспитании".

Сообщение тренеру

Тренер прокомментировал ситуацию на соревнованиях

Одна из конфликтных ситуаций произошла на соревнованиях. Вера Сербул пишет "даже до соревнований она не знала, какие дистанции плывет, пока я не попросила тренера выполнить свою работу и подсказать ребенку, когда ему стартовать". Алексей Николаев также ответил на это замечание, отметив, что расписание заплывов отправил родителям в группу, а сам вообще не должен быть на соревнованиях, ведь они были коммерческими, а не от спортивной школы.

Относительно общения с детьми

Тренер по плаванию говорит, что когда Вере отказали в дальнейшей тренировке ребенка, она "заняла позицию жертвы", а прикрывать отцом-военным то, что ребенок не успевает за группой не надо. "В школе, если ребенок ответит на плохую оценку, потому что папа военный ему же 12 не будут ставить. Так и в спорте, — говорит Алексей, — но агрессивно вести себя по отношению к тренеру это уже перебор был". Обвинения в буллинге он отвергает. Подтверждает это комментариями поддержки от других родителей из секции. Отдельно отметил, что были также вопросы к языку общения, но отметил, что занятие проводит на украинском, хотя может использовать русизмы из-за недостаточного знания языка.

Комментарии родителей о ситуации

Телеграф будет следить за развитием событий.

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