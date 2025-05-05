Укр

"Ребенок не тянет": тренер объяснил, почему выгнал дочь военного из секции плавания

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Желание научить ребенка плавать обернулось скандалом Новость обновлена 05 мая 2025, 14:36
Желание научить ребенка плавать обернулось скандалом. Фото Коллаж "Телеграфа"

В киевской спортшколе мать ученицы обвинила тренера по плаванию в буллинге. Тот же заявляет: ребенок не справлялся с нагрузкой и регулярно пропускал тренировки.

На днях в киевской СДЮШОР №9 произошел скандал. Мать одной из учениц обвинила тренера по плаванию в буллинге. По словам Веры Сербул, она сделала тренеру Алексею Николаеву замечание за грубое обращение, а тот начал игнорировать ее дочь, а затем выгнал из секции.

"Телеграф" узнал мнение второй стороны конфликта и получил доступ к переписке Веры и тренера, а также скриншотов из сообщества группы в Viber, где родители встали на сторону тренера.

Обвинение в буллинге

Алексей Николаев считает обвинение со стороны Веры Сербул следствием обиды за исключение ребенка из секции. В разговоре с корреспондентом он отметил, что ребенок не успевал за другими в группе и не посещал половину занятий. Алексей отмечает — о том, что ребенок "не тянет" предупреждал заранее.

"Не соответствует ребенок давно группе, ведь посещение было неполноценным. У нас шесть тренировок в неделю, а она могла только три раза. Я с самого начала сказал свою позицию, что она будет отставать и ни к чему хорошему это не приведет. Ребенок отставал, ей не нравились сложные задачи", — говорит тренер.

Он также отметил, что дочь Веры плавала чуть ли не вдвое медленнее других детей в группе. Дистанцию в 25 метров, по словам тренера, Злата преодолевала за 41 секунду, в то время как другие дети в группе за 17-23 секунды.

Ситуация закружилась еще в начале апреля. Тогда Вера Сербул сообщила тренеру, что обратится к дирекции, отметив, что "тренерство помогало в воспитании".

Сообщение тренеру от Веры Сербул
Сообщение тренеру

Тренер прокомментировал ситуацию на соревнованиях

Одна из конфликтных ситуаций произошла на соревнованиях. Вера Сербул пишет "даже до соревнований она не знала, какие дистанции плывет, пока я не попросила тренера выполнить свою работу и подсказать ребенку, когда ему стартовать". Алексей Николаев также ответил на это замечание, отметив, что расписание заплывов отправил родителям в группу, а сам вообще не должен быть на соревнованиях, ведь они были коммерческими, а не от спортивной школы.

Относительно общения с детьми

Тренер по плаванию говорит, что когда Вере отказали в дальнейшей тренировке ребенка, она "заняла позицию жертвы", а прикрывать отцом-военным то, что ребенок не успевает за группой не надо. "В школе, если ребенок ответит на плохую оценку, потому что папа военный ему же 12 не будут ставить. Так и в спорте, — говорит Алексей, — но агрессивно вести себя по отношению к тренеру это уже перебор был". Обвинения в буллинге он отвергает. Подтверждает это комментариями поддержки от других родителей из секции. Отдельно отметил, что были также вопросы к языку общения, но отметил, что занятие проводит на украинском, хотя может использовать русизмы из-за недостаточного знания языка.

Комментарии родителей о ситуации
Комментарии родителей о ситуации

Телеграф будет следить за развитием событий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове детям угрожали расправой из-за вылова рыбы. Дети сделали замечание тем, кто делал это, несмотря на запрет, и получили кучу угроз — вмешалась полиция.

Теги:
#Киев #Скандал #Плавание #Тренер #Булинг