"Мало вас там м*скалі били": жінка накинулася з образами на ветерана у Львові (відео)

Парочка влаштувала розборки через місце у черзі

У Львові агресивні люди нахамили ветерану бойових дій у відділенні одного із банків. Причиною скандалу стало місце у черзі.

Про це повідомив військовослужбовець Роман Яворовський у своєму профілі у Facebook. За його словами, він прийшов туди, щоб оформити картку з інвалідності та запитав одну зі співробітниць, чи може він пройти поза чергою, як і належить за законом.

Коли співробітниця банку провела його до одного з менеджерів, жінка з черги почала голосно обурюватись, що його пропустили поза чергою. Пояснення, що він ветеран, не допомогли.

Яворовський зазначив, що жінка спочатку звинуватила його в брехні, мовляв, "у тебе руки-ноги цілі, який ти ветеран", а потім влаштувала істерику і навіть заявила, що "мало їх там м*скалі били".

"У голові лунали її слова, що її син теж служить. Але як мати, котрої син служить може побажати іншому військовому, щоб його м*скалі вбили. І заради чого? Заради місця у черзі. В голові не вкладається!", — написав військовий.

На цьому ситуація не закінчилася, оскільки жінка повернулася зі своїм чоловіком й вони влаштували істерику вже разом. Після чого ветеран дістав телефон та записав розв’язку на відео.

Обережно на відео нецензурна лексика.

"До війни я мав бізнес, був забезпеченою людиною, за покликом душі пішов на фронт, втратив здоров`я і що тепер? Щоб оформити ту трикляту інвалідність маю пройти три пекла людських образ і зневаги. Слів немає. Лише гіркота і сором за таких людей. Тому поширюю відео, не знаю чи вони львів`яни, чи приїжджі, але такі персони треба знати в обличчя.", — додав Яворовський.

Як повідомлялося раніше, у Києві спалахнув скандал навколо тренера з плавання, який вигнав із секції дочку військового. Причиною стало зауваження матері, яка побачила, як він кричить на дитину і трясе дівчинку за плече. Тренер же каже, що дитина не встигала за іншими у групі та не відвідувала половину занять.