Взрыв или утечка газа? Детей экстренно эвакуировали из садика во Львове (видео)

На месте работают спасатели

Во Львове в частном саду произошла чрезвычайная ситуация. В одном из помещений обнаружили сильное задымление, из-за чего детей эвакуировали и вызвали спасателей ГСЧС.

"Телеграф" уже побывал на месте происшествия. Отмечается, что инцидент произошел по ул. Княгини Ольги, некоторые паблики писали даже о взрыве.

"Спасатели ликвидируют последствия чрезвычайного происшествия. Предварительно пострадавших нет", — сообщил источник "Телеграфа".

В то же время, администрация дошкольного учреждения уже прокомментировала инцидент. Известно, что после обеда в саду услышали запах якобы газа и сработала сигнализация.

"Однако газа у нас в садике нет, садик работает на электричестве. На улице было задымление. Мы немедленно вызвали газовую службу и эвакуировали детей во двор. Сообщили родителям", – отметили в детском учреждении.

По приезду спасатели предположили, что, возможно, произошла утечка газа в ЖК под землей, которая частично находится на территории сада. Впоследствии оказалось, что вероятнее всего загорелись высоковольтные кабели под землей, а это вызвало задымление и сработала пожарная сигнализация.

Администрация детского сада еще раз подчеркнула, что никакого взрыва, о котором пишут в сети, не было.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Львовщине дуб раздавил туристический автобус. К счастью, к моменту происшествия внутри никого не было, поэтому удалось обойтись лишь повреждением техники.