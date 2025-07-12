Во Львове было громко: город атаковали российские ударные беспилотники, есть попадания

Противовоздушная оборона ликвидировала большинство угроз, к сожалению, есть попадание

Львов ночью на 12 июля был массированно атакован ударными беспилотниками российских оккупантов. По данным мониторинга, на город налетело не менее двух десятков ударных беспилотников, было слышно несколько серий сильных взрывов. Противовоздушная оборона ликвидировала большинство угроз, но есть и последствия. Атака на город продолжается.

Об атаке сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. По его данным, пока неизвестно о пострадавших, жителей города просят находиться в укрытиях.

"Сообщают о попадании в городе. Главное сейчас — безопасность каждого жителя, поэтому настоятельно призываю вас находиться в укрытии до завершения воздушной тревоги. Атака на город — продолжается. Инфраструктурные последствия не так страшны, как отнятые жизни", — говорится в сообщении.

Информацию об атаке оккупантов подтвердил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Он также призвал жителей города и области находиться в укрытиях.

"Львовщина переживает массированную атаку беспилотниками. ПВО работает во Львове и в разных районах области. Находитесь подальше от окон", — сообщил он.

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 12 июля атаковали Украину крылатыми ракетами Х-101 с борта самолетов Ту-95МС и Ту-160, а также ударными беспилотниками. Мишенью очередной российской ракетной атаки вновь избрана именно гражданская инфраструктура.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне дважды за 5 июля поднимали в воздух МиГ-31К. Запуск "Кинжалов" был во время первого взлета, взрывы прогремели в Староконстантинове Хмельницкой области.

До этого в ночь на 9 июля враг атаковал Украину ракетами и дронами. Взрывы раздались в нескольких городах, работали системы ПВО. Россияне применили 728 ударных дронов, семь крылатых и шесть аэробаллистических ракет. Главным направлением атаки был Луцк. А 4 июля враг устроил 12-часовую комбинированную атаку на Киев.