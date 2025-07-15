На дорогах Львова заметили Tesla Cybertruck в эксклюзивном цвете: сколько такая стоит (видео)

Во Львове заметили необычную "Теслу"

На улицах Львова заметили Tesla Cybertruck в эксклюзивном цвете. Очевидцы сняли его на видео, пока машину транспортировали на прицепе.

"Телеграф" рассказывает о том, что известно о необычном автомобиле.

Эксклюзив на улицах Львова

В социальных сетях распространяются видео из Львова, на котором видел красный Tesla Cybertruck. Его везли на прицепе по улице Патона. Эксклюзивности автомобилю добавляет то, что Cybertruck сейчас просто невозможно купить его в таком цвете.

Кибертраки сейчас можно заказать только в базовом цвете нержавеющей стали. В декабре 2023 года Tesla начала предлагать заводское нанесение пленки разных цветов для защиты от царапин, но в конце 2024 года окончательно удалила эту услугу из своего каталога, в том числе с официального сайта. Всего покупатели могли выбрать из 11 вариантов, среди них был и красный. Теперь получить желаемый цвет "с завода" не получится.

Цвета Tesla Cybertruck

Что такое Tesla Cybertruck

Тесла Кибертрак

Cybertruck – один из самых резонансных электромобилей последних лет, выпускаемых компанией Tesla Илона Маска. Он имеет дизайн в стиле киберпанк (поджанр научной фантастики отражающий упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху) и является пикапом. Производство автомобиля началось в июле 2023 года, а в ноябре этого же года начались первые поставки.

Характеристики (в зависимости от модификации):

Габариты: Длина 5683 мм, ширина 2201 мм, высота 1791 мм, колесная база 3807 мм.

Длина 5683 мм, ширина 2201 мм, высота 1791 мм, колесная база 3807 мм. Привод: Задний привод (RWD) или полный привод (AWD).

Задний привод (RWD) или полный привод (AWD). Двигатели: Электрические, от 300 до 845 лошадиных сил.

Электрические, от 300 до 845 лошадиных сил. Разгон 0-100 км/ч: От ~2.6 до 6.2 секунды.

От ~2.6 до 6.2 секунды. Максимальная скорость: От 180 до 209 км/ч.

От 180 до 209 км/ч. Запас хода: От 402 до 705 км (с дополнительным аккумулятором).

От 402 до 705 км (с дополнительным аккумулятором). Буксировочная способность: До 4990 кг.

До 4990 кг. Грузоподъемность: ~1.8 тонн.

~1.8 тонн. Клиренс: 433 мм в режиме разгрузки.

433 мм в режиме разгрузки. Салон: Вмещает до 6 человек, два сенсорных экрана (18.5 дюймов — передний, 9.4 дюйма — задний).

Сколько стоит Кибертрак, замеченный во Львове

Цена нового такого автомобиля на официальном сайте стартует от 62 тысяч долларов и достигает 100 тысяч в максимальной комплектации. В добавок к этому за красную пленку, которую сейчас уже нельзя заказать на сайте, раньше бы пришлось доплатить 6 — 6.5 тысяч долларов.

Таким образом стоимость машины, которую увидели во Львове может варьироваться от 68 до 106 тысяч долларов ( ~2.8 млн. — 4.4 млн. гривен). При покупке в Украине цены будут значительно выше. За модель 2024 года с 3 моторами, к примеру, один из дилеров просит прямо сейчас 188 тысяч долларов (~7.8 млн гривен).

Напомним, ранее мы писали о том, сколько в Украине автомобилей Tesla Cybertruck.