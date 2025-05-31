"Новый день – новые запреты!". Решение властей Львова о воздушных шарах раскритиковали в сети

Украинцы не очень понимают причину ограничения

Во Львове запретили продавать воздушные шарики на некоторых локациях. В частности, речь идет о центральной части областного центра.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета. Исполнительный комитет принял решение об упорядочении работы предпринимателей, занимающихся распространением детской развлекательной продукции в центральной части города.

Где во Львове теперь нельзя продавать воздушные шарики

площадь Рынок,

площадь Ангелов,

улица Шевская

перед Оперным театром

"Этим решением мы предусматриваем заключение договоров управлением коммунальной собственности с заявителями сроком на 3 месяца для размещения объектов, деятельность которых связана с детской развлекательной продукцией. Мы устанавливаем ограничения — места, где нельзя этого делать, и устанавливаем стоимость — это размер одного прожиточного минимума в месяц. На сегодня он составляет 3028 гривен", — заявила Инна Свистун, директор департамента экономического развития Львовского городского совета.

Как ответили в сети

Украинцев такое решение удивило. Большинство не считают его правильным, однако некоторые иронизируют, что родители хоть на чем-то смогут сэкономить.

"Почему?", "Бред", "Ура, новый день — новые запреты!", — пишут комментаторы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинцы отреагировали на перенос Дня защиты детей с 1 июня на 20 ноября. Такой указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, вызвав волну возмущения.