Возле аллеи павших героев в Ровне установили общественный туалет. Но местные не рады
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Жители города уже создали петицию, которая набрала необходимое количество голосов
На Майдане Независимости в центре Ровно установили общественный туалет, где рядом с ним стоят портреты павших украинских героев. Люди возмущены решением городского совета и создали петицию, чтобы переместили туалет.
Об этом стало известно из петиции, которую опубликовали на сайте города. По мнению автора, туалет портит вид главной площади города и расположен слишком близко к мемориальной аллее с портретами погибших Защитников.
Она предлагает установить его, например, возле кинодворца "Украина" или в другом менее публичном месте. К слову петицию подписали более 260 человек.
Но поддержат ли эту петицию депутаты городского совета? Ответ на этот вопрос остается открытым.
Что предшествовало
Платный общественный туалет установили на площади Независимости, вблизи Аллеи героев, в Ровно. Стоимость уборной — более трех миллионов гривен. Ее обустраивали на том месте, потому что она входит в маршрут безбарьерности. Директор департамента инфраструктуры и благоустройства Ровно Руслан Гудыма отмечал, что из-за отсутствия уборной в центре участники боевых действий, которые передвигаются на колёсных креслах или на костылях, не имеют возможности сходить в туалет, когда посещают прощание с военными в центре города.
Жители Ровно в комментарии Суспильному 16 мая рассказали, как относятся к такой инициативе. Мнения были разные.
- Вы посмотрите, цветы кто-то ставит на памятники, на те портреты погибших воинов, благодаря которым мы здесь живем и существуем. Еще кто знает, когда война закончится, не исключено, что могут и дальше сюда ставить цветы и, простите, туалет поставили. Понимаете или нет? Это мозги у кого-то были?", — рассказал житель Василий.
- "Майдан для людей, которых каждый день хоронят, и стоит стела, и стоят цветы. Зачем этот туалет, тем более что он платный? Люди бесплатно ходят в Кинопалац, в "Антошку" если надо идут, дальше в офисный центр "Норд", — говорит жительница дома, который находится в самом центре Ровно.
- "Ну место это конечно такое, как вам сказать. Видите, центр города, Аллея. Но людей много тоже бывает, и туалета же нет, насколько я знаю, нигде. Церемонии захоронения проходят на площади, много людей, собратьев. Я думаю — нормально будет", — объяснил военный.
Кроме этого, украинская политика и общественный деятель, народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская раскритиковала установку стационарного туалета в центре города Ровно.
По мнению Бобровской, туалет испортил весь архитектурный ансамбль.
"Люблю Ровне. Потому что только у нас можно влупить в центральный архитектурный ансамбль в самом сердце города общественный стационарный туалет — так, чтобы глаз вылез, но его было видно! Другого места, к сожалению, не смогли найти. За 3,2 млн грн городских бюджетных средств. Просто обнять и плакать. Пользование, кстати, будет платным", — отметила она.
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