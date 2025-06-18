Возле аллеи павших героев в Ровне установили общественный туалет. Но местные не рады

Жители города уже создали петицию, которая набрала необходимое количество голосов

На Майдане Независимости в центре Ровно установили общественный туалет, где рядом с ним стоят портреты павших украинских героев. Люди возмущены решением городского совета и создали петицию, чтобы переместили туалет.

Об этом стало известно из петиции, которую опубликовали на сайте города. По мнению автора, туалет портит вид главной площади города и расположен слишком близко к мемориальной аллее с портретами погибших Защитников.

Она предлагает установить его, например, возле кинодворца "Украина" или в другом менее публичном месте. К слову петицию подписали более 260 человек.

Но поддержат ли эту петицию депутаты городского совета? Ответ на этот вопрос остается открытым.

Модульный общественный туалет на площади Независимости в Ровно. Фото — Общественное Ровно

Что предшествовало

Платный общественный туалет установили на площади Независимости, вблизи Аллеи героев, в Ровно. Стоимость уборной — более трех миллионов гривен. Ее обустраивали на том месте, потому что она входит в маршрут безбарьерности. Директор департамента инфраструктуры и благоустройства Ровно Руслан Гудыма отмечал, что из-за отсутствия уборной в центре участники боевых действий, которые передвигаются на колёсных креслах или на костылях, не имеют возможности сходить в туалет, когда посещают прощание с военными в центре города.

Жители Ровно в комментарии Суспильному 16 мая рассказали, как относятся к такой инициативе. Мнения были разные.

Вы посмотрите, цветы кто-то ставит на памятники, на те портреты погибших воинов, благодаря которым мы здесь живем и существуем. Еще кто знает, когда война закончится, не исключено, что могут и дальше сюда ставить цветы и, простите, туалет поставили. Понимаете или нет? Это мозги у кого-то были?", — рассказал житель Василий.

"Майдан для людей, которых каждый день хоронят, и стоит стела, и стоят цветы. Зачем этот туалет, тем более что он платный? Люди бесплатно ходят в Кинопалац, в "Антошку" если надо идут, дальше в офисный центр "Норд", — говорит жительница дома, который находится в самом центре Ровно.

"Ну место это конечно такое, как вам сказать. Видите, центр города, Аллея. Но людей много тоже бывает, и туалета же нет, насколько я знаю, нигде. Церемонии захоронения проходят на площади, много людей, собратьев. Я думаю — нормально будет", — объяснил военный.

Кроме этого, украинская политика и общественный деятель, народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская раскритиковала установку стационарного туалета в центре города Ровно.

По мнению Бобровской, туалет испортил весь архитектурный ансамбль.

Майдан Независимости в Ровно

"Люблю Ровне. Потому что только у нас можно влупить в центральный архитектурный ансамбль в самом сердце города общественный стационарный туалет — так, чтобы глаз вылез, но его было видно! Другого места, к сожалению, не смогли найти. За 3,2 млн грн городских бюджетных средств. Просто обнять и плакать. Пользование, кстати, будет платным", — отметила она.

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