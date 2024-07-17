От 15 до 20 градусов разницы: насколько быстро накаляется авто на солнце

Понадобится буквально несколько минут

Летняя жара превращает автомобиль в настоящую печь на колесах. Салон авто способен нагреваться до опасных температур в считанные минуты. Это может представлять серьезную угрозу. Многие недооценивают скорость и интенсивность нагрева салона, что иногда приводит к трагическим последствиям.

Солнечные лучи легко проникают через стекло, но тепло не может так же легко выйти наружу. Это создает эффект теплицы, из-за которого температура в салоне стремительно растет.

Как быстро накаляется автомобиль на солнце

Исследования показывают, что разница между температурой снаружи и внутри автомобиля может достигать 15-20 градусов. Это происходит очень быстро. Уже через 10 минут на солнце салон накаляется на 13 градусов выше окружающей среды. Если на улице 28°C, то в машине будет уже 41°C. А через пол часа эта разница возрастет до 20 градусов – при тех же 28°C снаружи в салоне будет уже 48°C!

Такая жара опасна не только для людей, но и для животных. В раскаленном салоне могут взорваться аэрозольные баллончики, испортиться электроника, расплавиться пластиковые предметы. Поэтому не оставляйте в машине на солнце ноутбуки, телефоны, очки и другие чувствительные к теплу вещи.

Особенно опасно оставлять в автомобиле детей и животных. Их организм перегревается гораздо быстрее взрослого человека. Даже несколько минут пребывания в раскаленном салоне может привести к тепловому удару или даже смерти.

Чтобы избежать перегрева авто, паркуйтесь в тени и используйте солнцезащитные экраны на лобовом стекле. Можно оставлять окна немного открытыми для циркуляции воздуха, но это мало помогает.

Напомним, как писал "Телеграф" ранее, есть 5 ошибок при запуске двигателя, которые постепенно уничтожают ваше авто. Не повторяйте их, чтобы не нарваться на дорогостоящий ремонт.