Адская жара возвращается? Каким регионам не повезет с погодой в ближайшие дни

Местами прогнозируются дожди

Июльская прохлада и дожди совсем скоро сменятся в Украине жарой. Ведь уже в конце недели большинство областей ожидает до +40 градусов днем.

Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич в материале "Не только жара до +39: какие сюрпризы принесет украинцам конец июля ".

"Самые жаркие дни ожидаются с 25 по 29 июля на Левобережье и юге страны. В западных и северных областях температура воздуха будет более комфортной как днем, так и ночью. В среднем ночная температура будет колебаться в диапазоне +12…+19 °С, дневная +23…+29 °С. В центральных, южных и восточных регионах ночью ожидается +16…+23 °С, а днем +30…+37 °С. На крайнем юге, в Крыму и в Донбассе местами возможна жара до +38…+39 °С", — говорит синоптик.

Погода в Украине 25-27 июля

Уже с пятницы, 25 июля, Украину постепенно начнет накрывать жара, о чем свидетельствуют данные Ventusky. На западе и севере ожидается +27 градусов, а на востоке и в центре — до +30 градусов. Жарче всего будет на юге Украины, где прогнозируется до +33 градусов. Осадки возможны в западных областях, что отразится на дневной температуре.

Погода в Украине 25 июля

В субботу, 26 июля, на севере и западе будет до +27 градусов, а на востоке — до +33 градусов. Жаркую погоду прогнозируют в центре и на юге страны, где столбик термометра поднимется до +37 градусов. Дождь и ливень синоптики обещают на северо-востоке.

Погода в Украине 26 июля

В воскресенье, 27 июля, жара частично захватит и северные области, где термометр днем покажет до +30 градусов. На западе ожидается прохладная погода – будет до +21 градуса. А вот центральные, южные и восточные области ожидает жара до +37 градусов.

Погода в Украине 27 июля

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда ливни накроют Украину.