Жара в Киеве ужарит еще сильнее или принесет дожди и грозы? У синоптиков разделились мнения

Стоит взять с собой дождевик или зонтик

В Киеве продолжает держаться жара, к которой, вероятно, в ближайшие дни прибавится дождь с грозой.

По прогнозу Meteofor, в течение 24-25 июля в городе будет ясная и жаркая погода. Хотя в Sinoptik говорят, что без осадков и гроз, вероятно, не обойдется.

В четверг и пятницу, 24-25 июля, погода будет летней — жаркой и немного облачной. Возможные местами порывы свежего ветра до 8 м/с, передали в Meteofor.

Температура воздуха в эти дни прогреется до +28-30 градусов днем и остынет до +18-19 градусов ночью.

Какая будет температура

У Sinoptik немного другой прогноз. В течение 24 июля на небе над Киевом будут плавать грозовые облака, но без дождя. Уже 25 июля ожидается дождь с грозой. Он будет идти в течение дня-вечера. Самым сильным он будет в конце суток.

Показатели на термометрах днем поднимутся до +28…30 градусов, а ночью опустятся до +18…20 градусов. Сила ветра не разгуляется выше слабых 2 м/с.

Когда будет дождь

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда жара покинет Украину. Синоптики дали прогноз на ближайшие дни.