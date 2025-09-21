Японские пагоды есть в Украине? Во Львовской области заметили необычную достопримечательность XVIII века

Колокольня является памятником архитектуры национального значения

В селе Старое Село во Львовской области привлекает внимание своей необычной архитектурой деревянная колокольня церкви Воскресения Господня. Она построена в XVIII веке.

"Телеграф" расскажет подробнее, что известно об этом месте. Эта достопримечательность народной архитектуры галицкой школы поражает своим оригинальным дизайном, отдаленно напоминающим японские пагоды благодаря многоярусной структуре и характерным очертаниям крыш.

На современных фотографиях видна двухъярусная квадратная в плане постройка, завершенная четырехскатной палаточной крышей. Особенностью колокольни является то, что первый ярус окружен чердаком с широким навесом, опирающимся на деревянные кронштейны. Второй ярус вертикально обшит досками и украшен аркадой с несколькими арочными отверстиями для колоколов.

Деревянная колокольня церкви Воскресения Господня

Интересной архитектурной деталью является наружная деревянная лестница, которая соединяет ярусы сооружения. Сравнивая современное состояние колокольни с архивной черно-белой фотографией, заметно, что основные архитектурные элементы сохранились практически без изменений.

Колокольня отличается соразмерными пропорциями и динамическим силуэтом, что характерно для галицкой школы деревянного зодчества. Расположена она юго-западнее каменной церкви Покрова Пресвятой Богородицы, построенной в 1902 году на месте разобранной деревянной церкви 1646 года.

Колокольня является памятником архитектуры национального значения и составляет важную часть историко-культурного наследия Львовской области.

Колокольня церкви построена в XVIII веке. Фото — Андрей Сенько

Фото Андрей Сенько

