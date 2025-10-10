Отопительный сезон во Львове задерживается: ждать ли в ближайшие недели морозов и снега

Отопление во Львове "надо немного переждать", заявил Андрей Садовой

Центральное отопление во Львове не включат еще несколько недель. Местные власти призвали львовян использовать альтернативные источники тепла и помогать друг другу.

Что нужно знать:

Центральное отопление во Львове не включат еще несколько недель

Мэр Андрей Садовой призвал львовян использовать альтернативные источники тепла и помогать нуждающимся

Среднесуточная температура в конце октября ожидается на уровне 6-8 градусов

Соответствующее сообщение обнародовал мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале. Вместе с тем, среднесуточная температура во Львове в конце октября составит 6-8 градусов.

"Что касается отопления — действительно холодно. Но сейчас ситуация в стране такова, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление. Надо немного переждать, чтобы сделать все правильно — чтобы зимой тепло было", – написал Андрей Садовой.

По его словам, городской совет делает все необходимое. В то же время он обратился к львовянам с просьбой, чтобы они самостоятельно позаботились о себе, организовав альтернативные источники тепла. Также мэр призвал тех, кто в состоянии это сделать, помочь тем, кто сам не справится.

В то же время синоптики прогнозируют на следующие несколько недель постепенное понижение температур во Львове. Так, в субботу 11 октября, обещают ночью +8 градусов, а максимально воздух прогреется до +12 градусов. Таким образом, среднесуточная температура составит 10 градусов.

Через неделю, в субботу, 18 октября, термометры покажут +6…+11, а среднесуточная температура составит 8,5 градуса. Еще через неделю ночью будет +5, а днем +11. Поэтому средний показатель будет равен 8 градусам. 1 ноября температура воздуха составит +6…+10. Таким образом, средний показатель не изменится. Но в некоторые дни в течение этого времени, как, например, 14 октября, он будет падать даже до 6 градусов.

Прогноз погоды во Львове на середину октября

Прогноз погоды во Львове на конец октября

