Укр

Отопительный сезон во Львове задерживается: ждать ли в ближайшие недели морозов и снега

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Люди в доме не могут согреться, Андрей Садовой Новость обновлена 10 октября 2025, 19:48
Люди в доме не могут согреться, Андрей Садовой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Отопление во Львове "надо немного переждать", заявил Андрей Садовой

Центральное отопление во Львове не включат еще несколько недель. Местные власти призвали львовян использовать альтернативные источники тепла и помогать друг другу.

Что нужно знать:

  • Центральное отопление во Львове не включат еще несколько недель
  • Мэр Андрей Садовой призвал львовян использовать альтернативные источники тепла и помогать нуждающимся
  • Среднесуточная температура в конце октября ожидается на уровне 6-8 градусов

Соответствующее сообщение обнародовал мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале. Вместе с тем, среднесуточная температура во Львове в конце октября составит 6-8 градусов.

"Что касается отопления — действительно холодно. Но сейчас ситуация в стране такова, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление. Надо немного переждать, чтобы сделать все правильно — чтобы зимой тепло было", – написал Андрей Садовой.

По его словам, городской совет делает все необходимое. В то же время он обратился к львовянам с просьбой, чтобы они самостоятельно позаботились о себе, организовав альтернативные источники тепла. Также мэр призвал тех, кто в состоянии это сделать, помочь тем, кто сам не справится.

В то же время синоптики прогнозируют на следующие несколько недель постепенное понижение температур во Львове. Так, в субботу 11 октября, обещают ночью +8 градусов, а максимально воздух прогреется до +12 градусов. Таким образом, среднесуточная температура составит 10 градусов.

Через неделю, в субботу, 18 октября, термометры покажут +6…+11, а среднесуточная температура составит 8,5 градуса. Еще через неделю ночью будет +5, а днем +11. Поэтому средний показатель будет равен 8 градусам. 1 ноября температура воздуха составит +6…+10. Таким образом, средний показатель не изменится. Но в некоторые дни в течение этого времени, как, например, 14 октября, он будет падать даже до 6 градусов.

Прогноз погоды во Львове на середину октября
Прогноз погоды во Львове на середину октября
Прогноз погоды во Львове на конец октября
Прогноз погоды во Львове на конец октября

Напомним, воздушная атака 5 октября стала одной из самых серьезных во Львовской области. Сообщалось о взрывах в районе Стрыя, где расположены украинские подземные газохранилища.

Теги:
#Львов #Отопительный сезон #Отопление #Андрій Садовий