Конфликт между родителями третьеклассников перерос в стрельбу во Львове: есть пострадавший (фото, видео)

На школьном дворе раздались четыре выстрела

На одном из самых больших жилых массивов Лева — Сыхове, произошла стрельба во дворе школы. Инцидент произошел возле СОШ № 13, его первопричина – конфликт между двумя учащимися начальной школы.

Как рассказал директор Департамента образования и культуры ЛГС Андрей Закалюк, двоих родителей пригласили к директору школы, которая вместе с социальным работником пыталась разрешить конфликт между их детьми. Однако примирения не случилось — спор продолжился уже на улице. Один из мужчин применил травматический пистолет.

Известно, что раздались четыре выстрела — один из участников конфликта получил ранение в ногу и живот. Первым на месте был инспектор СОБ. Он вмешался в драку, смог отобрать оружие и вызвал скорую По информации полиции оба мужчины обратились за медицинской помощью. Следователи же начали уголовное производство по ч. 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. За хулиганство с использованием оружия виновник может получить от трех до семи лет тюрьмы.

Справочно: Инспектор СОБ — это офицер Службы образовательной безопасности, полицейский, который закреплен за образовательным учреждением для обеспечения безопасности учеников и учителей.

Полиция работает на месте происшествия

Мэр города Андрей Садовой сообщил, что никто из детей и педагогов не пострадал. Он также отметил, что ранение получил один человек, его состояние оценивают как стабильное и оказывают помощь в городской больнице.

Любое оружие на территории школы – это за пределом допустимого. Таким людям нужно запретить право на хранение любого оружия. Навсегда. Такие действия – угроза для детей, для учителей, для всех. Как будто нам мало войны. Противно даже слышать, что кто-то приходит в школу с пистолетом — независимо от того, кто этот человек. Андрей Садовой, городской голова Львова

Садовой рассказал, что дети, между которыми изначально произошел конфликт, учатся в третьем классе. Добавим, что школу в этом году возглавила новая директор Марта Ивановская.

