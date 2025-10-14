В Латвии произошла массовая драка из-за русского языка (видео)

Хоккеисты устроили махач на площадке

В Латвии прогремел скандал из-за инцидента на матче Priedaine — Ķekava в Хоккейной лиги энтузиастов (EHL). Несколько участников потасовки получили дисквалификации до конца сезона.

Что нужно знать:

В Латвии прогремел языковой скандал

Во время матча любительских команд произошла массовая драка

Один из игроков сообщил, что его назвали "русским оккупантом"

Об этом сообщает delfi. По информации источника, Дисциплинарный комитет лиги не увидел нарушений по этническому признаку, хотя обе команды подняли вопрос о подобных оскорблениях.

Игрок Priedaine Денис Бенке заявил, что тренер Ķekava Матис Рыбкинскис назвал его "русским оккупантом". Все из-за того, что он разговаривал на русском языке.

Он сказал что-то вроде: "Убирайся отсюда, русский оккупант". Ну, я русский, я русскоговорящий. Я не потерплю в свой адрес таких высказываний. Денис Бенке

Рыбкинскис подтвердил, что соперники говорили на русском языке, из-за чего у него сложилось впечатление, что матч проходил не в Латвии, а в РФ.

Вся коммуникация с их стороны была — и я не побоюсь это сказать — на русском языке, на грубом русском языке. Когда я сидел на скамейке после игры, казалось, что я не в Латвии. Было такое чувство, что я приехал на игру в Российскую Федерацию — чего я бы никогда не сделал. Матис Рыбкинскис

Напомним, сборную России по хоккею не пустили на Олимпиаду-2026. К слову, РФ отстранили от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.