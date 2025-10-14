В Латвии произошла массовая драка из-за русского языка (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Хоккеисты устроили махач на площадке
В Латвии прогремел скандал из-за инцидента на матче Priedaine — Ķekava в Хоккейной лиги энтузиастов (EHL). Несколько участников потасовки получили дисквалификации до конца сезона.
Что нужно знать:
- В Латвии прогремел языковой скандал
- Во время матча любительских команд произошла массовая драка
- Один из игроков сообщил, что его назвали "русским оккупантом"
Об этом сообщает delfi. По информации источника, Дисциплинарный комитет лиги не увидел нарушений по этническому признаку, хотя обе команды подняли вопрос о подобных оскорблениях.
Игрок Priedaine Денис Бенке заявил, что тренер Ķekava Матис Рыбкинскис назвал его "русским оккупантом". Все из-за того, что он разговаривал на русском языке.
Он сказал что-то вроде: "Убирайся отсюда, русский оккупант". Ну, я русский, я русскоговорящий. Я не потерплю в свой адрес таких высказываний.
Рыбкинскис подтвердил, что соперники говорили на русском языке, из-за чего у него сложилось впечатление, что матч проходил не в Латвии, а в РФ.
Вся коммуникация с их стороны была — и я не побоюсь это сказать — на русском языке, на грубом русском языке. Когда я сидел на скамейке после игры, казалось, что я не в Латвии. Было такое чувство, что я приехал на игру в Российскую Федерацию — чего я бы никогда не сделал.
Напомним, сборную России по хоккею не пустили на Олимпиаду-2026. К слову, РФ отстранили от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.