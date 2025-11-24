Конфлікт між батьками третьокласників переріс у стрілянину у Львові: є постраждалий (фото, відео)

На шкільному подвір’ї пролунали чотири постріли

На одному з найбільших житлових масивів Льова — Сихові, сталася стрілянина на подвір'ї школи. Інцидент відбувся біля СЗШ № 13, його першопричина — конфлікт між двома учнями початкової школи.

Як розповів директор Департаменту освіти та культури ЛМР Андрій Закалюк, двох батьків запросили до директорки школи, яка разом із соціальним працівником намагалася владнати конфлікт між їхніми дітьми. Однак примирення не сталось — суперечка продовжилася вже на вулиці. Один з чоловіків застосував травматичний пістолет.

Відомо, що пролунало чотири постріли — один з учасників конфлікту отримав поранення в ногу та живіт. Першим на місці був інспектор СОБ. Він втрутився у бійку, зміг відібрати зброю та викликав швидку За інформацією поліції обоє чоловіків звернулися за медичною допомогою. Слідчі ж розпочали кримінальне провадження за ч. 4 статті 296 Кримінального кодексу України. За хуліганство з використанням зброї винуватець може отримати від трьох до семи років тюрми.

Довідково: Інспектор СОБ — це офіцер Служби освітньої безпеки, поліцейський, який закріплений за освітнім закладом для забезпечення безпеки учнів та вчителів.

Поліція працює на місці події

Мер міста Андрій Садовий повідомив, що ніхто з дітей та педагогів не постраждав. Він також зазначив, що поранення отримав один чоловік, його стан оцінюють як стабільний та надають допомогу в міській лікарні.

Будь-яка зброя на території школи — це за межею допустимого. Таким людям потрібно заборонити право на зберігання будь-якої зброї. Назавжди. Такі дії — загроза для дітей, для вчителів, для всіх. Так наче нам мало війни. Гидко навіть чути, що хтось приходить у школу з пістолетом — незалежно від того, хто ця людина. Андрій Садовий, міський голова Львова

Садовий розповів, що діти між якими першочергово стався конфлікт, навчаються у третьому класі. Додамо, що школу цьогоріч очолила нова директорка Марта Івановська.

