На Житомирщині 5-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки: подробиці від поліції

Дитину залишили без нагляду

На Житомирщині у понеділок, 4 березня, 5-річний хлопчик випав з вікна 9-го поверху будинку. Дитина загинула на місці від отриманих травм, які були не сумісні з життям.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Житомирської області. Зазначається, що на місце події поліцію викликали працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик.

"Зранку 4 березня до поліції від медиків надійшло повідомлення про констатацію смерті дитини, яка, ймовірно, випала з вікна багатоповерхового будинку, розташованого на одній із вулиць м. Звягеля. Тож на місце події швидко прибули працівники слідчо-оперативної групи Звягельського райвідділу поліції", — йдеться у повідомленні.

Будинок, з вікна якого випала дитина

Зазначається, що, за попередніми даними, 5-річний хлопчик залишився у квартирі сам без належного нагляду на нетривалий час, але через необережність випав з вікна 9-го поверху, яке було відчинене. Зараз слідчі райвідділу встановлюють усі обставини події у рамках відкритого кримінального провадження.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кривому Розі на Дніпропетровщині у середу, 28 лютого, 12-річна дівчинка випала з вікна 8 поверху. Медики намагались її реанімувати, але дитина померла на місці від отриманих травм.